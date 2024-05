Gretchen rebateu comentários sobre o órgão sexual do marido durante uma live que realizou em suas redes sociais

Durante uma transmissão ao vivo, Gretchen reagiu a alguns comentários dos internautas sobre a região íntima de seu marido, Esdras de Souza, que recentemente passou por um procedimento de preenchimento peniano. A cantora afirmou que seu esposo a satisfaz e solicitou aos usuários das redes sociais que cuidassem de suas próprias vidas.

“Cuida da vida de vocês. Estão preocupados com meu marido, o tamanho do pinto dele, da perna… Vocês não sabem se é grande, pequeno, grosso, fino, o importante é que ele me satisfaz”, afirmou a cantora.

Gretchen pediu para que parem de atacar Esdras. “Se a gente cuidar mais da nossa vida, com certeza não vamos cuidar da vida dos outros. Vamos parar com essas palhaçada. Desnecessário isso tudo”, afirmou.