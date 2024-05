Um entregador de aplicativo desabafou nas redes sociais e reclamou do comportamento da cantora Ludmilla na noite desta terça-feira (14). O rapaz acusou a funkeira de ter sido arrogante com ele.

No vídeo, o motoboy contou que foi fazer uma entrega em nome de Brunna Gonçalves, esposa da cantora, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. No entanto, ao chegar no local, Ludmilla teria se negado a pegar o pedido e mandou uma funcionária fazer a retirada.

“O pai está aqui em Alphaville para fazer entrega para a Bruna, mulher da Ludmilla. Cheguei ali, a Ludmilla desceu do carro, olhou para a cara do entregador, do humilde entregador, e, ao invés de pegar a p*rra do pedido, ela e os amiguinhos entraram, foram lá dentro da casa chamar a empregada para vir me atender”, desabafou.

Além disso, o entregador ainda criticou as músicas da cantora e a chamou de "idiota". “Custava pegar a p*rra do pedido? Não custava, né? (…) Era difícil pegar o pedido na minha mão? Eu ganho por entrega, filha, não ganho 30 mil [reais] para cantar essas músicas m*rda que você canta, não. Idiota”, completou.

Os usuários das redes sociais comentaram a atitude da carioca e dividiram opiniões. “Vocês realmente acham que os famosos são simpáticos e carismáticos como parecem?”, perguntou uma internauta. “E você acha que ela é obrigada a pegar o pedido? Não foi ela que pediu”, defendeu outra. “Tudo bem que ela não é obrigada, mas era o mínimo a ser feito. Meu Deus!”, rebateu mais uma.