A banda mineira Nolli Brothers, que lançou recentemente o single e videoclipe em inglês “Cowboy run”, está de malas prontas para o CMA Fest, em Nashville, nos Estados Unidos, considerado o maior festival de música country do mundo e que acontece de 6 a 9 de junho.



Formada por Nolli Merrighi (voz), Marquito (violão, dobro, banjo e mandolim) e Didi Xavier (guitarra e programações), o trio participará dos quatro dias do festival, seja com apresentações musicais, assistindo aos shows e participando da Feira do Fã (Fan Fair).



Durante o CMA Fest, o grupo country mineiro vai compartilhar sua experiência nas redes sociais, como parte do documentário “Diários de Nashville 2”. A primeira parte do filme começou a ser gravada em 2011, mostrando a viagem que a banda fez aos EUA para gravar CD e DVD em dois estúdios de Nashville, projeto 100% bancado pelos fãs.



Neste 2024, a Nolli Brothers aposta novamente no projeto de financiamento coletivo, com a ação "Vai que eu tô pagando", com o objetivo de arrecadar fundos para participar do festival nos Estados Unidos. Para participar, basta entrar no site www.nollibrothers.com. A cada R$ 50, o participante concorre a um show em sua casa.



Funk Lá da Favelinha

“Cowboy run” é de autoria da banda em parceria com o compositor Antônio Júlio (Tianastácia) e contou com a participação especial do cantor Flávio Landau. A canção faz referência ao country americano, mas com raízes bem brasileiras.

A música traz um riff de guitarra marcante junto com o banjo, surpreendendo no final, em que uma batida de funk faz fundo para um rap inusitado. O videoclipe contou com dançarinos da Cia Original Country e do Lá da Favelinha em um duelo entre o country e o funk.