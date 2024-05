Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, segue expandindo no signo de Leão. Você estará bem mais expressivo, centrado em si mesmo e criativo. Em especial na lida com questões materiais e financeiras, busque seu poder de comando. Estará bem mais territorialista sobre aquilo que lhe pertence. Busque viver a alegria e a diversão dos prazeres materiais vividos com consciência.





Lua Crescente em Leão

A Lua entra na fase Crescente no signo de Leão. Estamos mais apropriados de nossas emoções e de nosso senso de segurança de identidade. A fase crescente nos pede que usemos de mais alegria e expansividade. Essa Lua traz necessidade de reconhecer nossos talentos e valores (a partir do Sol em Touro) e expandir nossa criatividade, alegria, doação emocional e empoderamento pessoal.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique