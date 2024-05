Lua Crescente em Leão

A Lua entra na fase Crescente no signo de Leão. Estamos mais apropriados de nossas emoções e de nosso senso de segurança de identidade. A fase crescente nos pede que usemos de mais alegria e expansividade. Essa Lua traz necessidade de reconhecer nossos talentos e valores (a partir do Sol em Touro) e expandir nossa criatividade, alegria, doação emocional e empoderamento pessoal.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A Lua Crescente lhe traz energia mais expansiva e criativa. Há um forte desejo agora de se expressar, arriscar, ousar mais. Pode canalizar isso na forma de esportes, jogos, hobbies, romances, aventuras, vivência com os filhos, arte e tudo aquilo que lhe traga brilho e diversão. Suas emoções estão mais expressivas e sua necessidade de definir seu espaço aumentada.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua Crescente lhe traz forte ímpeto de buscar vivências emocionais, familiares, íntimas e tudo que envolva vida pessoal. Busca por tornar o lar um ambiente mais alegre, bonito e que seja a sua cara. As emoções estão bem mais intensas e expansivas e você sentirá maior ímpeto na expressão daquilo que é da intimidade. Busque vivenciar o melhor de sua vida privada.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua Crescente passa pelo seu setor mental e comunicativo, que lhe é muito familiar. Sua comunicação tende a ser expressiva, intensa e criativa. Estará verbalizando bem mais quem você é e o que sente, só deve tomar cuidado com exageros. Há grande motivação para buscar informações e trocas que sejam divertidas, únicas e expressivas. Alegria e intensidade na interação com o entorno.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, segue expandindo no signo de Leão. Você estará bem mais expressivo, centrado em si mesmo e criativo. Em especial na lida com questões materiais e financeiras, busque seu poder de comando. Estará bem mais territorialista sobre aquilo que lhe pertence. Busque viver a alegria e a diversão dos prazeres materiais vividos com consciência.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua Crescente no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz muito mais expressivo em sua parte emocional. Você está agora muito mais seguro de quem é e de que deve fazer algo de bom por si mesmo. Sua expressividade e subjetividade estão bem aumentadas e pedem algum tipo de expressão. Busque sua natural criatividade para expandir sua confiança em si mesmo.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua Crescente lhe traz mobilizações emocionais e subconscientes. Você deve agora buscar o lado espiritual com alegria e dinamismo. Excelente momento para processos terapêuticos e para superar desafios emocionais. Necessidade de uma busca e expansão interna para resgatar seu lado mais espontâneo, divertido, poderoso e criativo.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua Crescente lhe traz maior expansividade e alegria na interação com os semelhantes. Há segurança emocional em pertencer a grupos e amizades, mas sendo fiel a si mesmo. Bom para diversão com amigos e usar a criatividade no auxílio ao coletivo. Também o aumento da expressividade e atuação na mídia ou redes sociais pode lhe beneficiar.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua Crescente lhe traz ímpeto de crescimento audacioso na carreira, uso da autoridade e realizações. Você sentirá mais segurança emocional para se expor ou exercer sua autoridade, em especial aquela aliada à sensibilidade. Use de formas criativas para se empoderar e mostrar o que tem de melhor a oferecer ao mundo e usando suas capacidades.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua Crescente lhe traz grande necessidade de expandir e se aventurar. Suas emoções estão criativas e intensas, lhe pedindo liberdade e horizontes mais amplos. Sua expressão emocional também ganha ares expansivos, mas deve se atentar a exageros. Busque a fé pelo senso de acolhimento e pertencimento, fluindo com sua crença e na conexão com o divino.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua Crescente lhe traz maior ímpeto de viver as emoções intensamente. Em especial no campo emocional, afetivo e/ou sexual, terá maior senso de aventura e expansão. Busque também reciclar suas emoções com alegria, se libertando daquilo que não lhe serve mais. Foco em partilhar as emoções de forma generosa e positiva, mas sem perder a individualidade.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua Crescente lhe traz maior abertura emocional no contato com o outro. Estará mais sensível a se abrir e também a receber. Busque segurança emocional na troca genuína e honesta com o parceiro ou na vida social. Busca por expressão da intensidade, mas com consciência e equilíbrio. Deve ponderar sobre suas emoções e as que o outro apresenta.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua Crescente lhe traz forte ímpeto para trabalhar, cumprir tarefas, rotinas e cuidados com a saúde. Busque fazer tudo isso com o colorido da criatividade leonina. Possibilidade de ter mais tarefas a cumprir, trabalho a realizar ou demandas materiais. Escute os sinais de seu corpo, aprenda a senti-lo. Emoções que tendem a emergir no trabalho e na rotina.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique