Vencedor da 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes, o longa “As linhas da minha mão”, de João Dumans, ganha sessão especial nesta sexta-feira (10/5), a partir das 18h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia 2.244 – Lourdes).





A programação conta com a exibição de outro filme, “Sete anos em maio”, dirigido por Affonso Uchôa, e participação do filósofo Vladimir Safatle, que também fará o lançamento de seu novo livro, “Alfabeto das colisões”. Haverá ainda debate após as sessões, com as presenças dos dois diretores, do ator Rafael dos Santos Rocha (protagonista de “Sete anos em maio) e da atriz Viviane de Cassia Ferreira (protagonista de “As linhas da minha mão”).

Lançado pela editora Ubu, “Alfabeto das colisões” é uma amostra da vasta produção de Safatle, feita de fragmentos que misturam as diversas facetas de seu pensamento – política, ética, psicanálise, estética, filosofia e crítica cultural. Os ingressos, a R$ 5, podem ser adquiridos neste site.