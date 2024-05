Escritora e editora mineira radicada em Brasília, Clara Arreguy está em BH neste fim de semana para lançar dois livros: o infantojuvenil “O baile dos pares imperfeitos” e “Praça Esperanto – Memória para esquecer”, destinado aos adultos. Ambos saem pela Outubro Edições, comandada por ela.



“A língua portuguesa é muito engraçada. Nem tudo é o que parece. Nem tudo que parece é”, afirma a autora, a respeito de “O baile dos pares imperfeitos”, no qual convida a criança a brincar com as palavras e, dessa forma, se aproximar de forma lúdica da língua pátria. As ilustrações são assinadas por Rômulo Garcias.



“Masculinos e femininos, por exemplo, são enganadores. Desde quando uma bota é o feminino de um boto? Desde quando um mexerico é o masculino de uma mexerica?”, comenta Clara.



Com humor e poesia, versos, trovas, historinhas e frases de efeito propõem um mergulho prazeroso em nossa riqueza vocabular.

Novelas

Já as novelas “Praça Esperanto” e “Memória para esquecer” têm Belo Horizonte no centro daquilo que Clara chama de “psicogeografia”.



Quando deixou a capital mineira, a narradora fez uma espécie de inventário de lugares afetivos – casas e ruas da infância, nos anos 1960 e 1970. Estão ali as memórias para esquecer.

Em “Praça Esperanto”, ela retoma essas memórias no contexto da década de 1980, sob a transição da ditadura militar para a redemocratização. “Sexo, drogas e rock and roll povoam a juventude na esquina entre tempos e espaços, caminhos e descaminhos”, afirma a escritora.



Clara Arreguy autografa os dois livros neste domingo (5/5), das 11h às 14h, no Galpão Flor do Campo (Rua Coronel Otávio Diniz, 449, Santa Efigênia).