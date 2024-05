Pierre Arditi (Jacques Bisson) e Jean Dujardin (Alphonse) vivem pai e filho na trama, que chegou ao catálogo do Prime Video no fim de 2023

“Alphonse” é uma deliciosa comédia dramática francesa disponível no Prime Video. E não chegou agora, mas no fim de 2023. A estreia passou despercebida porque a plataforma a “escondeu”, mesmo tratando-se de uma produção encabeçada por um vencedor do Oscar (Jean Dujardin, melhor ator por “O artista”, em 2012) e outros grandes nomes do cinema francês. Charlotte Gainsbourg, Pierre Arditi e Nicole Garcia estão no elenco.



O lançamento silencioso em todo o mundo foi decorrente de um escândalo sexual (e Gérard Depardieu, detido nesta semana em Paris por suspeita de agressão a duas mulheres num set não tem nada a ver com isto). “Alphonse” nasceu de uma ideia de Dujardin e foi desenvolvida por ele em parceria com Nicolas Bedos, que assina a série como corroteirista e diretor dos seis episódios.



Bedos, diretor e roteirista de “Monsieur & Madame Adelman” (2017, em que também atuou) e “Belle Epoque” (2019), está enfrentando,desde meados de 2023, um processo por agressão sexual. Ele seria julgado em fevereiro passado por tocar nas partes íntimas de uma mulher numa boate. O julgamento foi adiado para setembro deste ano porque o tribunal criminal de Paris quer examinar outras acusações contra ele feitas por outras mulheres.

É, portanto, compreensível por que o Prime não se interessou em divulgar “Alphonse”, que, no entanto, é um produto bem realizado. A narrativa ganha novas nuances a cada episódio, ainda que o cerne da história seja a relação de pai e filho.



A trama começa com cada um de um lado. Jacques Bisson (Pierre Arditi, sensacional) é um septuagenário que ganha a vida como prostituto. Na primeira sequência, ele está vestido como um oficial francês da Segunda Guerra fazendo sua refeição. Embaixo da mesa, está recebendo uma felação. Ele passa mal e vai parar no hospital – o uso constante de Viagra cobrou um preço alto.



Sequência de crises

Seu filho é o personagem-título, interpretado por Dujardin. Vendedor de relógios de luxo, Alphonse é completamente dominado pela mulher, Margot (Charlotte Gainsbourg). Ele se veste mal, trabalha mal e está quebrando a cabeça para descobrir como pagar o empréstimo feito para a compra do apartamento em que vivem.



A situação só piora quando é roubado e perde milhares de euros em relógios. Sem emprego, é avisado que o pai, com quem mantém uma relação distante, está hospitalizado. Vai ajudar Jacques, agora numa cadeira de rodas. E acaba substituindo-o. As clientes são mulheres idosas e riquíssimas. Rapidamente, Alphonse se torna o preferido.



A clientela cresce, a autoestima do protagonista, que se descobre um grande amante, também. A série acompanha ainda as histórias de algumas clientes, como Martha (Nicole Garcia), alta funcionária do governo francês que, em sua fantasia, reencena o momento da juventude em que o noivo a trocou pela irmã.

Há sequências do passado de várias personagens, uma trama envolvendo uma alta quantia em dinheiro e o drama de pai e filho com a mulher que os abandonou (a italiana Laura Morante). É muita coisa acontecendo, drama e riso, algum pastelão, cenas absolutamente tocantes, que tratam a velhice sem nenhum paternalismo e a sexualidade sem falsos moralismos.

“ALPHONSE”

• A série, com seis episódios, está disponível no Prime Video.