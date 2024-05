Marina Lima: 'A Amazônia não faz parte do Brasil? A cultura amazônica, nortista, não é parte deste país?, escreveu no Instagram

SÃO PAULO - A cantora Marina Lima comentou nas redes sociais as críticas à seleção dos artistas que tocarão no Dia Brasil, anunciado pelo Rock in Rio na segunda-feira. O assunto se tornou polêmico após, ontem, Fafá de Belém ter dito que sentiu falta de nomes da região Norte do Brasil.

A Amazônia não faz parte do Brasil? A cultura amazônica, nortista, não é parte deste país? Onde está Dona Onete, Gaby Amarantos, vencedora do Grammy, Joelma, Aíla, onde estou eu?", escreveu no Instagram.

Em apoio, Amarantos escreveu no Twitter: "Querem ouvir nossa música, mas não querem nos levar para cantar lá?"









Já na tarde de sexta-feira, a carioca Marina Lima marcou o perfil de Amarantos na rede social e respondeu que nunca sequer foi chamada para tocar no Rock in Rio. "Também jamais fui sequer indicada para um Grammy", escreveu. "Sei que você já até ganhou um. Será que meu trabalho é tão inexpressivo assim? Claro que não. Mas pra certos lugares, precisa-se de conchavos, contatos, é assim que funciona".





O Dia Brasil, agendado para 21 de setembro, terá shows de nomes como Capital Inicial, Pitty, Ana Castela, Daniela Mercury, Ney Matogrosso, Filipe Ret, MC Ryan SP, Chitãozinho & Xororó, Junior, Gloria Groove, Jão, Alcione, Zeca Pagodinho, Criolo, entre outros.