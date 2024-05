AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Plutão no seu signo (solar ou ascendente) está lhe trazendo mudanças profundas e verdadeiros renascimentos agora e ao longo dos anos porvir. O aspecto com Marte mostra que este momento lhe é propício para comunicar algumas destas mudanças e do seu novo eu. Pode estar menos disposto a agradar quem seja, buscando ser você mesmo. Relações com irmãos, parentes, vizinhos e/ou conhecidos também podem passar por mudanças agora.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Mudança, crise e ação

O sextil entre Marte em Áries e Plutão em Aquário traz para o momento qualidades de força, coragem e ímpeto para realizarmos mudanças profundas e coletivas. Um senso de progresso que vem motivado pelas crises pode ser justamente o que nos traga grandes impulsos renovadores e capacidade de fazer mudanças efetivas.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique