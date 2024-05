Mudança, crise e ação

O sextil entre Marte em Áries e Plutão em Aquário traz para o momento qualidades de força, coragem e ímpeto para realizarmos mudanças profundas e coletivas. Um senso de progresso que vem motivado pelas crises pode ser justamente o que nos traga grandes impulsos renovadores e capacidade de fazer mudanças efetivas.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Marte, seu regente, se encontra no seu signo e lhe mobiliza suas naturais qualidades de assertividade, impulso de ação, coragem e fidelidade a si mesmo. O aspecto a Plutão no setor coletivo lhe traz muita mobilização para dar sua contribuição pessoal nas lutas coletivas. Também crises e mudanças no coletivo podem lhe impulsionar a buscar um caminho mais individual. Seja como for, está apto a agir frente às transformações com facilidade.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Este período lhe traz grandes transformações no campo de carreira, trabalho, autoridade e realização no mundo. Tudo isso agora lhe mobiliza questões psicológicas, subconscientes e emocionais que podem ter lhe impedido o progresso antes, mas agora lhe facilitam a força para agir e fazer acontecer. Reconheça que você é capaz e tem forças suficientes para vencer quaisquer demandas da vida material.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O momento lhe pede coragem para mudar suas perspectivas de vida, planos futuros e fé. Você está em contato agora com forças transformadoras e alternativas que lhe mobilizam buscar novos rumos para sua vida. Mudanças na fé, planos futuros, viagens, estudos superiores e outras perspectivas de vida estão em atuação e você terá a coragem para mudar o que precisar. Grupos e amizades podem ser uma forte base de apoio para tudo isso.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Você passa por profundas mudanças emocionais que lhe trarão sensação de renascimento ao longo dos anos porvir. Neste momento há um estímulo bem específico para que você tenha mais maturidade, independência e tome as rédeas de sua vida em suas mãos. A mudança interior será fundamental para fazer o externo mudar. Também estará mais maduro para perceber e lidar com manipulações e crises de forma aguerrida e com autoridade.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Este período lhe propicia muitas mudanças no contexto dos relacionamentos, parcerias, casamento e/ou vida social. Mesmo perante crises ou mudanças, terá agora um forte senso de fé aguerrida e corajosa lhe motivando a tomar as atitudes que forem necessárias. Mudanças no rumo ou qualidade da parceria ou casamento ou mesmo finalizações podem lhe ser lições profundas no momento.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Os próximos anos tendem a lhe trazer grandes transformações no campo material, trabalho, rotinas e/ou saúde. Neste momento você é mobilizado em suas forças emocionais mais profundas para poder mudar seu trabalho, rotinas ou questões de saúde que estão estagnadas ou doentias. Se entregue ao processo de mudança, pois o potencial para a cura é grande e pode lhe trazer resultados benéficos e mais felizes.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O momento lhe traz grandes transformações, já que você está sendo chamado a aprofundar mais em si mesmo, sua expressão, criatividade e posicionamentos. Mudanças nas relações e parcerias lhe instigam nessa expressão nova, autentica e alternativa de si próprio. Romances e relações inesperadas podem surgir, assim como novos contextos sociais.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Marte e Plutão, seus regentes, fazem aspecto auxiliar um com o outro. Você passa por mudanças emocionais profundas e de base, buscando sair dos excessos de proteção e daquilo que é familiar, mas pode estar lhe prendendo. Há uma grande força de trabalho e disciplina lhe facilitando essa superação emocional. Também as mudanças emocionais podem lhe ditar rumos diferentes para seus caminhos no trabalho, saúde e vida material.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Mudanças de ideias e conceitos estão ocorrendo em sua vida e continuarão nos anos porvir. Neste momento isto lhe instiga um senso de coragem e determinação para agir de forma criativa e se expressar conforme suas ideias. Pode estar mais aguerrido na defesa de seus pontos de vista, mas busque um tanto de racionalidade para lhe auxiliar também.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Este período lhe proporciona mudanças ligadas ao setor material, pessoal e familiar. Mudanças no campo material e financeiro tendem a ocorrer nos anos porvir para você. Neste momento suas motivações pessoais, necessidades familiares e sonhos podem ser justamente o combustível necessário para que você faça algumas mudanças necessárias.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Plutão no seu signo (solar ou ascendente) está lhe trazendo mudanças profundas e verdadeiros renascimentos agora e ao longo dos anos porvir. O aspecto com Marte mostra que este momento lhe é propício para comunicar algumas destas mudanças e do seu novo eu. Pode estar menos disposto a agradar quem seja, buscando ser você mesmo. Relações com irmãos, parentes, vizinhos e/ou conhecidos também podem passar por mudanças agora.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Você passa por mudanças intensas em termos energéticos, emocionais, espirituais e subconscientes agora e ao longo dos anos porvir. Tais mudanças lhe impactam agora em especial na sua capacidade de lutar pela prosperidade e afirmar seu valor próprio. Busque a mudança de suas emoções para abrir os caminhos da abundância. Também lida com questões reprimidas que atrapalhavam se firmar por si mesmo, mas que agora estão sendo curadas.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique