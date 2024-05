ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, se encontra no seu signo e lhe mobiliza suas naturais qualidades de assertividade, impulso de ação, coragem e fidelidade a si mesmo. O aspecto a Plutão no setor coletivo lhe traz muita mobilização para dar sua contribuição pessoal nas lutas coletivas. Também crises e mudanças no coletivo podem lhe impulsionar a buscar um caminho mais individual. Seja como for, está apto a agir frente às transformações com facilidade.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Mudança, crise e ação

O sextil entre Marte em Áries e Plutão em Aquário traz para o momento qualidades de força, coragem e ímpeto para realizarmos mudanças profundas e coletivas. Um senso de progresso que vem motivado pelas crises pode ser justamente o que nos traga grandes impulsos renovadores e capacidade de fazer mudanças efetivas.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique