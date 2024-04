Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua vontade e ambição de ganhar dinheiro estarão em alta. Mas não espere cair do céu, aqui Marte te pede ação e conquista. Vá à caça, lute por ganhar seu espaço de reconhecimento. Prove o seu valor. Ações estratégicas na área financeira serão beneficiadas, mas cuidado com a impulsividade. Dar aquela faxina no guarda-roupa e nas gavetas pode te auxiliar a fazer sua vida material fluir melhor.





Marte em Áries

Marte entra em seu signo de regência natural: Áries. A energia pioneira e masculina fica em alta, nos impelindo numa busca de sermos assertivos, de fazermos por conta própria, provando, cada um para si, que é capaz, que está firme dentro da própria individualidade. Reconheça a si próprio e suas capacidades no dia de hoje.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique