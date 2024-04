Marte em Áries

Marte entra em seu signo de regência natural: Áries. A energia pioneira e masculina fica em alta, nos impelindo numa busca de sermos assertivos, de fazermos por conta própria, provando, cada um para si, que é capaz, que está firme dentro da própria individualidade. Reconheça a si próprio e suas capacidades no dia de hoje.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Marte, seu regente, entra no seu signo (solar ou ascendente) lhe reforçando todas as suas naturais qualidades. Terá muita energia e precisará extravasar isso em algo proveitoso. Seu pioneirismo e liderança serão muito úteis agora. Seja assertivo, mas com consciência do uso da sua força. Individualidade, assertividade e transparência em alta.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Marte entra no seu setor subconsciente e mostra raivas ou questões acumuladas que precisam ser revisadas. Se você quis ser muito bom para os outros, mas em detrimento da própria individualidade, esse tema será forte. Analisar as próprias emoções pode te fazer resgatar esse senso de autonomia e segurança em si próprio. Ações sutis, como meditação ativa e uso consciente do magnetismo podem te reconectar a um uso saudável desta energia.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Sua ação em prol do coletivo está em alta. Marte te pede luta por aqueles que são injustiçados e não podem se defender. Sua vontade de contribuir para uma sociedade melhor está te impelindo a lutar e contestar. Deve dar sua contribuição pessoal para o coletivo, com o seu toque único. Nas relações com grupos e amizades, lembre-se de ser autêntico. Os verdadeiros amigos te apreciarão por quem você realmente é.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Este período vai te instigar a buscar o mundo lá fora e a carreira. Marte acenderá seu fogo interno, te tirando pra fora da concha e aumentando suas ambições. Uma carreira que traduza quem você é para o mundo deve ser buscada, um espaço em que você possa ter a liberdade de ação que deseja. Também um momento de ter mais autoridade, ser mais dono de si.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Sua vontade de se aventurar vai aumentar muito. Uma inquietação quanto a seus objetivos futuros está alta, portanto faça tudo quanto puder para progredir dentro das possibilidades atuais. Novos conhecimentos e novas formas de ver o mundo enfatizados. Identificação com a própria fé e princípios, trazendo fortalecimento e mais ousadia.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Seu mundo emocional profundo será ativado. É preciso se permitir o processo. Negar suas emoções profundas somente atrapalharia. Use sua força analítica para entender raivas reprimidas, por quais motivos se submeteu à tirania alheia, qual a razão de não ter usado sua assertividade. Se bem integrado, resgatará muito do seu bem estar. Sua sexualidade também estará em alta, portanto poderá realizar grandes feitos caso se permita esse contato interno.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



A energia dos relacionamentos será muito ativada para você agora. Use do seu charme e iniciativa para atrair o parceiro ideal. Mas cuidado para não deixar o outro tomar as rédeas de tudo, se colocando em segundo plano. Busque com consciência uma identidade de relacionamento, o que gosta de fazer na companhia do outro. Respeito às individualidades dentro das relações será fundamental.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Haverá muita força física neste período, além de força de trabalho. Seu planeta regente te pede agir com assertividade no mundo, sem perder tempo. Seu trabalho poderá ser muito produtivo, caso você utilize bem esta energia. Muita demanda de trabalho, mas também será preciso estabelecer melhor seu espaço na relação com colegas e prestadores de serviço. Na saúde terá grande força, mas cuidado com excessos prejudiciais. Disciplina na ação material.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Sua criatividade estará ainda mais pulsante neste período. Muita possibilidade de canalizar novos caminhos, se colocando no centro do palco. Expresse quem você é com alegria e assertividade. A área dos romances rápidos e inesperados também está ativa. Relação com os filhos também intensa. Seu senso de que a vida é uma grande aventura se provará ainda mais neste período.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Sua vida pessoal e emocional pede atenção. Seu grande foco no profissional precisa ser amenizado, pois sua vida pessoal e familiar falará alto. Pode sentir raivas ligadas à negligência de cuidados consigo mesmo ou com a vida familiar. Também é possível que precise de mais independência neste mesmo terreno familiar. Encare suas emoções, carências e sensibilidades de frente. Definir o próprio espaço, mas sem negligenciar a necessidade de troca afetiva.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Sua capacidade de resposta está alta. Você já possui tal qualidade, mas neste período estará ainda mais forte. Expresse suas ideias com assertividade e propriedade. Mas é preciso cuidado para não virar a chave da agressividade verbal. Ter seus próprios conceitos não significa impô-los aos outros. Seu poder de argumentação e convencimento te auxiliará em fazer outros entenderem sua linha de raciocínio.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Sua vontade e ambição de ganhar dinheiro estarão em alta. Mas não espere cair do céu, aqui Marte te pede ação e conquista. Vá à caça, lute por ganhar seu espaço de reconhecimento. Prove o seu valor. Ações estratégicas na área financeira serão beneficiadas, mas cuidado com a impulsividade. Dar aquela faxina no guarda-roupa e nas gavetas pode te auxiliar a fazer sua vida material fluir melhor.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique