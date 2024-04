ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, entra no seu signo (solar ou ascendente) lhe reforçando todas as suas naturais qualidades. Terá muita energia e precisará extravasar isso em algo proveitoso. Seu pioneirismo e liderança serão muito úteis agora. Seja assertivo, mas com consciência do uso da sua força. Individualidade, assertividade e transparência em alta.

Marte em Áries

Marte entra em seu signo de regência natural: Áries. A energia pioneira e masculina fica em alta, nos impelindo numa busca de sermos assertivos, de fazermos por conta própria, provando, cada um para si, que é capaz, que está firme dentro da própria individualidade. Reconheça a si próprio e suas capacidades no dia de hoje.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique