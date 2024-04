Trinta é a idade do sucesso! É o que pensava Jenna, personagem de Jennifer Garner, do filme "De repente 30". Insatisfeita com o seu 13° aniversário, ela realizava o seu desejo: virar adulta. A comédia romântica completou 20 anos na última terça-feira (23/4) e o elenco fez uma chamada no Zoom agradecendo os fãs.

Eles compartilharam o vídeo no Instagram dizendo: “Somos três Boomers enfrentando o zoom — porque queremos agradecer a vocês. Para cada pessoa que amou este filme conosco: Obrigado. Nós vemos você, nós apreciamos você e nós amamos você de volta. Para sempre trinta, sedutor e próspero!"

O elenco conversa ao som de "Thriller" no fundo, de Michael Jackson, relembrando o número musical do filme, lançado em 2004 e dirigido por Gary Winick.

A TV Globo também celebrou os 20 anos do longa, exibindo-o durante o programa Sessão da Tarde.

