A logística operacional para o show da Cantora Madonna, que será realizado no dia 4 de maio (sábado), em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi apresentada nesta quinta-feira (25), pela Prefeitura do Rio.

A apresentação da cantora está programada para começar às 21h45, mas o evento tem início às 19h, com apresentação do DJ Diplo.

Para a segurança, haverá um efetivo de 3.200 policiais militares. Sessenta e cinco torres de observação também serão instaladas pela orla. Os policiais vão atuar com o apoio de quatro drones e 12 câmeras de reconhecimento facial. Haverá 18 pontos de revista pelo bairro.

A Prefeitura do Rio vai montar ainda três postos de atendimento médico e 30 ambulâncias UTIs móveis para atender a multidão.

Como fica o trânsito?



O trânsito vai sofrer bastante impactado na região, com pontos de bloqueio e restrição a circulação de carros particulares.

“Às 18h serão montados 28 pontos e bloqueio, principalmente em Botafogo, na Rua da passagem, no túnel velho, no corte do Cantagalo e na lagoa. Será proibida a entrada de veículos particulares, mas continuamos a entrada de ônibus e táxis”, ressaltou Joaquim Dinis, presidente da CET-Rio.

Cronograma do trânsito:

O estacionamento será proibido em quase todas as vias de Copacabana na quinta-feira anterior ao show, no dia 2;



A pista ao lado da ciclovia da Avenida Atlântica amanhece fechada no sábado (4), dia da apresentação;



Às 11h a via será totalmente bloqueada;



Às 18h, só serão permitido a entrada na pista de ônibus e táxis;



O trânsito será totalmente bloqueado no bairro às 19h30;



Às 4h, vias do bairro voltam a ser reabertas para o trânsito.

Metrô Rio divulgou o esquema especial de funcionamento para o evento. Na volta para casa, as três estações do bairro (Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo) vão funcionar até as 4h da manhã do domingo.

Para a ida no show, a concessionária orienta que a população desembarque, preferencialmente, na estação Siqueira Campos, a mais próxima de onde será o espetáculo.

Também haverá uma linha de ônibus direta do Terminal Gentileza para a Avenida Princesa Isabel. O valor da passagem será de R$ 8,60, exclusivamente com o cartão Jaé.

A expectativa das autoridades é de um público de 1.500 milhão de pessoas. A apresentação de Madonna vai durar duas horas e terá torres de som até atrás do palco. A estrutura está sendo montada em frente ao Copacabana Palace.