Anne Hathaway, 41, anda divulgando seu novo filme "Uma Ideia de Você" e em uma entrevista recente, ela contou ter sofrido um pouco no início da carreira. A atriz relembrou que precisou beijar vários atores durante audições. Motivo? Testar a química com prováveis parceiros diante das câmeras.





"Isso aconteceu nos anos 2000 e passei por isso que, na época, era considerado normal. Era normal pedir a um ator beijar outros atores para testar a química. O que, na verdade, é a pior maneira de fazer isso", começou Anne Hathaway que reforçou ter feito "esses testes" várias vezes.





"Disseram-me: 'Temos dez caras vindo hoje e você está escalada. Você não está animada para ficar com todos eles?'. Pensei: 'Há algo de errado comigo?' porque eu não estava animada. Achei que parecia nojento. E eu era tão jovem e muito consciente de como era fácil perder tudo sendo rotulado de 'difícil', então apenas fingi que estava animada e segui em frente", continuou na conversa com a V Magazine.





"Não foi um jogo de poder, ninguém estava tentando ser horrível ou me machucar. Foi uma época muito diferente e agora sabemos melhor sobre isso. Os tempos eram outros", acrescentou a ganhadora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação em "Les Misérables" (2012).

Leia também: Jacquin critica clientes que vão de bermuda e chinelo em seu restaurante







"Uma Ideia de Você" é uma adaptação do romance homônimo escrito por Robinne Lee. O filme acompanha Solène (Hathaway), uma mãe solo de 40 anos que começa uma relação inesperada com Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), de 24 anos, vocalista de uma boyband. Não demora muito para que o status de superestrela do cantor coloque desafios inevitáveis ao seu relacionamento e protagonista logo descobre que a vida sob os holofotes pode ser mais do que ela consegue aguentar.