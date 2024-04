O cantor, compositor e instrumentista gaúcho Ian Ramik traz a BH neste domingo (21/4) o show da turnê “Tetein – A incerteza é uma glória”, que contará com as participações de André Travassos, vocalista da banda Moons, e da cantora e compositora Isabela Morais.



Filho do cantor e compositor Vitor Ramil e sobrinho da dupla Kleiton e Kledir, Ian explica que o show será de voz e violão e terá grande variação dinâmica e rítmica, flertando com a MPB e o pop experimental das suas canções. O músico, que ganhou um Grammy Latino (2016) como melhor disco de rock em língua portuguesa com o álbum “Derivacivilização” (2015), conta que a palavra Tetein foi inventada por sua filha Nina.



O show terá o repertório completo do álbum homônimo e também canções dos anteriores “IAN” (2014) e “Derivacivilização”, além de releituras de músicas influentes na criação do novo álbum. Ele diz gostar do formato voz e violão “porque possibilita um contato direto com as canções, como elas foram feitas”.



Ian conta que apresentará no show “algumas releituras, como ‘Pra viajar no cosmos não precisa gasolina’ (Nei Lisboa), ‘Retrato em branco e preto’ (Tom Jobim e Chico Buarque), ‘Felicidade’ (Lupicínio Rodrigues) e ‘Best kept secret’ (André Travassos)”.



Projetos paralelos

O artista se apresentou pela última vez em BH em 2017. “Acabou que a pandemia criou esse lapso, meu disco que iria ser lançado em 2020/2021 foi lançado somente em 2023. Agora estou compondo bastante e com outros projetos paralelos acontecendo, como a trilha sonora de um longa-metragem. Produzirei também um disco de inéditas dos meus tios Kleiton & Kledir.”



Contente de voltar a se apresentar na capital mineira, ele diz: “Adoro Minas Gerais, tenho um carinho muito grande pela capital mineira e pelas pessoas daqui. Aliás, tenho amigos muito queridos aqui e sempre me dei muito bem com os mineiros. Sempre gostei de conversar com eles, o mineiro é bom de prosa. Voltar a BH será muito bom, depois de todo esse tempo. Minha expectativa para esse show é ótima e espero rever muitos amigos também”.



Quanto a um novo trabalho, Ian conta que já está compondo e visualizando o próximo álbum para talvez gravar no ano que vem. “Por enquanto, ainda estou compondo as canções, mas a vontade de retomar a fazer coisas mais coletivas continua”, diz o gaúcho.

“O álbum ‘Tetein’ foi um trabalho muito solitário, um processo feito em casa, sozinho. Enfim, vontade de reconectar com outros músicos e criar arranjos juntos, fazer algo em formato mais de banda mesmo. Mas ainda não sei qual será o formato do disco nem qual o tipo de instrumentos será usado nele, ainda não tenho essa definição.”

“TETEIN”

Show de Ian Ramil. Neste domingo (21/4), às 19h, na casa Outono (Rua Outono, 571, Carmo). Ingressos entre R$ 40 e R$ 60, à venda no Sympla.