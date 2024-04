Luccas Nunes diz que sua carreira solo mudou depois de ingressar no bloco carnavalesco Funk You

Natural de Pirapora, cidade do Norte de Minas, Luccas Nunes, de 22 anos, vive da música desde a adolescência. Radicado em Belo Horizonte desde os 4, ele teve os primeiros contatos com o canto e o violão na igreja.



A primeira composição autoral de Luccas, “Se caso entender”, foi lançada em 2019 como single. Gravada no formato voz e violão, a música que deu início à carreira do jovem fala de amor. “Foi o primeiro sentimento que coloquei no papel. Depois disso, nunca parei de compor”, diz Luccas, vocalista do Funk You, bloco carnavalesco de BH.



Não foi fácil para ele se dedicar à carreira artística. “Vim de família musical, mas que não teve muitos recursos financeiros. Meu primeiro violão foi comprado através da 'vaquinha' de cinco pessoas. Vários apoiadores fizeram com que eu persistisse e acabou dando muito certo”, comemora.

Pacific Records



Atualmente, Luccas Nunes faz parte do elenco da gravadora Pacific Records. A empresa mineira também é responsável por lançamentos de Toni Garrido e do Trilho Elétrico, novo projeto do baixista Lelo Zaneti, ex-Skank.



A partir do contrato com a Pacific, Luccas passou a compor para a norte-americana Julia Wheaton e Dan Gentil, que participou do “The voice Brasil”, entre outros artistas.



Outra porta aberta foi o ingresso em 2021 no Funk You, bloco que faz releituras do funk de diferentes épocas ao lado de bateria de escola de samba.



A agenda de shows do bloco trouxe visibilidade para o músico na cena de BH. “A partir daí, tudo começou a mudar. Entrei de cabeça e as portas começaram a se abrir”, comenta.



Em sua carreira solo, Luccas Nunes aposta no pop, com performances ao vivo de músicas autorais e covers. A primeira etapa do projeto foi lançada em dezembro do ano passado. “Luccas Nunes sessions” conta com sete faixas gravadas no estúdio New Doors. Ele é acompanhado da banda formada por Italo Fernando (teclado), Rony Eduardo (baixo), Igiane Souza (bateria) e George Rodrigues (guitarra).

Xodós

Entre as autorais do repertório estão “Rainha de Wakanda” e “Pra onde for”, os xodós de Luccas. A primeira exalta a beleza afro-brasileira; a outra aposta no refrão chiclete para falar sobre o lado bom da vida.



“É música com a missão de estender a mão e abraçar quem está ouvindo. A ideia é fazer com que a pessoa se sinta viva”, pontua.



O cantor mineiro já se apresentou n'Autêntica, Major Lock e no sarau Tranquilo, na capital mineira. O lançamento de seu projeto foi dividido em três partes. A última está programada para 22 de maio, no YouTube e nas plataformas de áudio.