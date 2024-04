Figurinos do espetáculo "Leão Rosário" vão se incorporar à mostra de bordados durante nova roda de conversa que acontecerá no próximo sábado

Moda e cultura se entrelaçam na programação especial que o CCBB BH promove desta quarta (17/4) até segunda-feira (22/4), em parceria com o Memorial do Bordado e o Circuito Liberdade. Entre as atividades associadas à 31ª edição do Minas Trend, estão a exposição “Os silêncios que o bordado encerra” (em cartaz até dia 22), visita guiada e bate-papo com a presidente do Memorial do Bordado, Maria do Carmo, que será realizada hoje, às 19h, no centro cultural, na Praça da Liberdade.

Através das peças expostas, Maria do Carmo contará os segredos por trás do bordado e o que os fios representam. Questões como o papel das mulheres bordadeiras e a ancestralidade da arte de bordar serão discutidas na atividade. A mostra reúne peças do acervo da bordadeira. O Memorial, criado por ela e suas alunas, é referência para preservação da memória da arte do bordado e possui mais de 10 mil itens.

Bispo do Rosário

No sábado (20/4), os figurinos do espetáculo “Leão Rosário” se incorporam à mostra de bordados durante a roda de conversa com Maria do Carmo e as artistas Stella Guimarães, Silvia Reis e Rosângela Cristina de Oliveira (Ára Ateliê), responsáveis pelo figurino da peça, em cartaz até 22 de abril no local.

A montagem, idealizada por Adyr Assumpção, une o universo de “Rei Lear”, de Shakespeare, com o universo poético e encantador do artista plástico brasileiro Arthur Bispo do Rosário, que inspirou a criação dos figurinos.

Ingressos gratuitos para as rodas de conversa e visitas guiadas podem ser retirados na bilheteria do CCBB BH uma hora antes de cada evento. Para conferir a mostra, não é preciso retirar entradas. Para o espetáculo “Leão Rosário”, os ingressos custam R$ 30 (inteira) à venda na bilheteria local e pelo ccbb.com.br/bh. Informações: (31) 3431-9400.