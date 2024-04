Belo Horizonte vai se transformar, de amanhã (16/4) até quinta-feira (18/4), no epicentro da moda durante a 31ª edição do Minas Trend, no Minascentro. Promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), o evento, considerado o maior salão de negócios do segmento na América Latina, corrobora a posição do país como quinta maior indústria têxtil do mundo.

O Minas Trend vai reunir lançamentos das coleções de primavera-verão 2025. Serão mais de 120 marcas distribuídas nos setores de vestuário, joias, bijuterias, bolsas, calçados, lingerie, moda praia e sleepwear, além dos segmentos kids, baby e teens, estreantes na feira.

O tema “Onde a moda movimenta o mercado” remete à grande vitrine de tudo o que é criado, produzido e comercializado nos mercados mineiro e brasileiro.

De acordo com Mariângela Marcon, presidente da Câmara da Indústria do Vestuário e Acessórios da Fiemg, “a conexão e a interatividade propostas nas últimas edições refletiram novas possibilidades de negócios com a moda.”

Uma das novidades é o projeto Minas Trend Showroom, com 18 marcas de vestuário diretamente de suas sedes, que receberão compradores de todo Brasil.

Palestras e workshops abordarão técnicas de modelagem, moda infantojuvenil, estampas e empreendedorismo feminino, entre outros temas. Destaca-se a palestra “Made in Italy – Pesquisas, iniciativas e inovações do ecossistema da moda italiana”, que será ministrada no Minascentro por Susanna Testa, professora da Escola de Design – Politécnico de Milão.

Outro ponto alto será a palestra “Provador fashion e Instagram – Um ímã de vendas”, a cargo da estilista catarinense Joy Alano, que vai abordar a comercialização por meio das redes sociais.

A moda infantojuvenil ganha destaque especial no Minas Trend Kids – Baby e Teens. A ação, iniciativa da Câmara da Indústria do Vestuário e Acessórios da Fiemg, com apoio do Sindivest-MG e produção executiva da Top Agency, participará pela primeira vez do Salão de Negócios com 28 marcas.

“Temos um mercado muito dinâmico, que cresce de 8% a 10% ao ano. Minas Gerais é atualmente o terceiro estado que mais comercializa roupas do segmento infantojuvenil no Brasil”, afirma Taciana Teodoro Diniz Cavalcante, diretora da Top Agency.

O 31º Minas Trend é uma realização do Sesi, Senai e Fiemg, com apoio master do Sebrae-MG, patrocínio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), da Codemge e da Bling. O evento conta com o apoio do jornal Estado de Minas.