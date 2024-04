Em homenagem à morte de Ziraldo, no último sábado (6/4), a página BH é meu país publicou uma imagem do teste de seleção de elenco para o filme “O menino maluquinho”. Dirigido por Helvécio Ratton, o filme foi quase todo gravado em BH, com algumas cenas feitas em Tiradentes.



No ano de 1994, moradores da capital mineira se deparam com uma página de jornal diferente. O cartaz, intitulado “O jornal do filme do Menino Maluquinho” era, na verdade, um anúncio para o teste do elenco infantil para a produção. “Será você o Menino Maluquinho do nosso filme?”, questiona a manchete principal.



Em seguida, a página apresenta o protagonista. “Ele tem um olho maior que a barriga, vento nos pés, macaquinhos no sótão e umas pernas enormes, dão para abraçar o mundo. Realmente, é um menino impossível. Absolutamente feliz, amigo, criativo, cheio de ideias malucas na cabeça. Se você tem entre oito e dez anos (com cara de sete ou oito), tem cabelos bem lisos e bem bagunçados, caindo sobre a testa, e faz o tipo serelepe, pode ser o astro que estamos procurando”, descreve.



“Mas se você não tem esses traços, ainda pode entrar no elenco. Está vendo essas 'fotos' aqui na página? São da turma do Menino Maluquinho. Se você se parece com algum deles, apareça", pede em seguida. A página do jornal conta com ilustrações de Ziraldo para os personagens Carolina, Nina, Tonico, Herman, Lúcio, Shirley Valéria, Julieta, Bocão e Junin, com uma breve descrição de cada um deles.



As audições foram feitas no Bairro Cruzeiro, entre os dias 1 a 5 de março, em BH. Também foram feitos testes no Rio de Janeiro, entre 7 e 12 de março, e, de 14 a 19 de março, em São Paulo. Mais de 3 mil testes foram realizados no país. “Nos testes, você tinha meninos de todos os tipos: branco, preto, nissei, indiozinho. Toda família achava que tinha uma Maluquinho em casa”, relembrou o diretor ao G1, em 2020.



O escolhido para o papel principal foi Samuel Costa. O rapaz guardou a icônica panela que foi utilizada durante as gravações. “No final do filme fala: o menino cresceu e virou um cara legal. E o Ziraldo é um cara muito legal. Eu tenho muita saudade dele. Foi uma pessoa incrível mesmo. Vai deixar muita saudade para muita gente”, disse, emocionado, ao ‘Fantástico’.



O filme foi lançado em julho de 1995. Todo o Brasil pôde ver nas telonas as aventuras da turma em uma Belo Horizonte nostálgica. A maior parte das cenas foi gravada na Rua Congonhas, no bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.



Ziraldo, que nasceu em Caratinga, no Leste de Minas, morreu no sábado, aos 91 anos, no Rio de Janeiro. O escritor, cartunista e jornalista foi homenageado por autoridades e artistas de todo o país, que prestam homenagens ao autor.

Criador dos clássicos personagens Menino Maluquinho e a Turma do Pererê, o trabalho de Ziraldo marcou gerações com suas histórias infantis. Ele também foi um dos criadores do jornal “O Pasquim”, revista fundada no fim dos anos 1960 e marcada na história por ter sido alvo de censura na ditadura militar.