Fãs, amigos e familiares se despedem de Ziraldo, no velório no Museu de Arte Moderna

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em velório aberto ao público, familiares e fãs prestam suas últimas homenagens ao cartunista Ziraldo no Museu de Arte Moderna do Rio, na zona sul da cidade. O criador do Menino Maluquinho morreu na tarde deste sábado, em sua casa, na capital fluminense.





No caixão, a bandeira do Flamengo, time de coração do mineiro. Ao lado, o boneco do Menino Maluquinho, e também um desenho em papel do célebre personagem. Filha de Ziraldo, a cineasta Daniela Thomas falou sobre os últimos momentos do pai.





"Desde 2018 que ele estava acamado. Desde então, foi um declínio muito grande. Essa passagem dele é uma coisa que a gente até desejava para o alívio do sofrimento que ele estava tendo", disse.





Filha de Ziraldo, Fabrizia Pinto afirmou que o pai teve papel importante na luta contra a ditadura militar.





"Ele é uma das pessoas que salvou o Brasil da ditadura. Ele ficou no Brasil para lutar com a pena. Com papel, com ideias pequenas e pérolas. Uma pessoa como essa não vai embora", disse Fabrizia, que falou ainda sobre o desejo de ter uma estátua no Rio em homenagem a seu pai.





"Eu quero muito que meu pai tenha uma estátua no Rio de Janeiro sentadinho do lado de Drummond (Carlos Drummond de Andrade) porque eles se amavam muito e eram muito amigos", disse, chorando.





O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que o cartunista terá todas as homenagens possíveis. "Ele tinha uma carioquice muito especial. Ele é de uma geração de mineiros que vem para o Rio mostrar todo seu talento e se espalha para todo Brasil. Vê o Menino Maluquinho, ele tinha um 'q' de carioquinha", disse o prefeito à reportagem.





Sem especificar, Paes adiantou que levará o nome de Ziraldo em projeto da rede municipal de educação. "Agora vamos levar o nome dele na nossa rede municipal, vou agora conversar com o Ferreirinha", afirmou se referindo ao secretário de educação do Rio, Renan Ferreirinha.





Inicialmente, o velório estava marcado para acontecer na ABI (Associação Brasileira de Imprensa), no Centro da Cidade, mas a família decidiu pela troca do local.





O enterro está marcado para 16h30 no Cemitério São João Batista, em Botafogo, também na zona sul do Rio.