Paul McCartney ficou feliz com a homenagem de Beyoncé aos Beatles no álbum "Cowboy Carter", lançado em 29 de março. A cantora sampleou a música "Blackbird", usando sons da gravação original de 1968 do grupo.





Nas redes sociais, McCartney disse estar contente com a homenagem: "Estou tão feliz com a versão da Beyoncé da minha música 'Blackbird'. Acho que ela fez uma versão magnífica e reforça a mensagem dos direitos civis que me inspirou a escrever a música em primeiro lugar"

"Acho que a Beyoncé fez uma versão fabulosa e encorajaria qualquer pessoa que ainda não a tenha ouvido a conferir. Vocês vão adorar", escreveu ele. O cantor ainda falou sobre uma conversa acalorada por chamada de vídeo com a intérprete.





Beyoncé agradeceu a Mccartney na conversa: "Conversei com ela pelo FaceTime e ela me agradeceu por escrever a música e permitir que ela a fizesse. Eu disse a ela que o prazer foi todo meu e que achei que ela fez uma versão incrível da música".

"Quando vi as imagens na televisão no início dos anos 60 das meninas negras sendo impedidas de frequentar a escola, fiquei chocado e não consigo acreditar que ainda hoje existam lugares onde esse tipo de coisa está acontecendo", disse ele, referindo-se ao tema da música, inspirada na luta negra por direitos civis nos Estados Unidos nos anos 1960





"Qualquer coisa que minha música e a fabulosa versão da Beyoncé possam fazer para amenizar a tensão racial seria algo ótimo e me deixa muito orgulhoso", completou.