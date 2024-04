Adrian Schiller em cena do filme O último reino

O ator britânico Adrian Schiller faleceu aos 60 anos de idade na quarta-feira (3), conforme confirmado pela agência de talentos Scott Marshall Partners, que representou o artista por pelo menos três décadas. Em um comunicado, a agência expressou seu lamento pela perda precoce, afirmando que tanto sua família quanto amigos próximos estão devastados com a notícia.

Com uma extensa carreira, Schiller era reconhecido pelos fãs da série “O último reino”, onde interpretava o personagem Aethelhelm. O ator tornou-se uma figura proeminente na televisão britânica desde o início dos anos 1990, ganhando destaque em produções como “Principal Suspeito” e “Silent Witness”.

Adrian desempenhou papéis importantes em diversas produções, incluindo “Ser humano” (2010), “Silk” (2011), “Doctor Who” (2011), “Os mosqueteiros” (2014) e “Victoria” (2016-2019), entre outras. Seu trabalho mais recente foi em “The new look”, lançado em 2024.



Além de sua presença na televisão, Schiller também deixou sua marca no cinema, notavelmente ao interpretar o ministro nazista Joseph Goebbels em “Um homem bom” (2008). Entre outros filmes, o ator apareceu em “O brilho de uma paixão” (2009), “A garota dinamarquesa” (2017) e no live-action de “A Bela e a Fera” (2017), inspirado no clássico da Disney.