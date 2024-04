Família de Danilo Queixada quer juntar R$ 35 mil para translado do corpo

Morreu o cantor Danilo Queixada, conhecido por uma participação marcante no programa ‘Ídolos’, da TV Record. O artista, de Taubaté (SP), estava morando em Nice, na França, desde 2020. As causas da morte ainda são desconhecidas e familiares pedem ajuda financeira para trazer o corpo para o Brasil.



Parentes abriram uma vaquinha online pedindo R$ 35 mil, mas arrecadaram pouco mais de R$ 12 mil até o momento. Danilo Queixada decidiu sair do Brasil para ter uma vida melhor, pois, apesar do sucesso no programa da Record, o cantor não ficou famoso.



Em Nice ele trabalhava na área da construção civil e também fazia eventuais apresentações musicais. Após o anúncio da morte, o vereador de Taubaté, Adriano Coletor Tigrão (Cidadania) e amigo de Danilo, fez um apelo nas redes sociais para que as pessoas ajudassem com doações financeiras.

“Peço o apoio de todo mundo que assiste esse vídeo, que compartilhe, que ajudem a família a dar um enterro digno ao nosso amigo”, disse o político em uma publicação nas redes sociais nesta semana fazendo um apelo.



A irmã do cantor, Tatiane Celeste, afirmou ao portal Conexão Entrevista que há um parente em Nice resolvendo o translado do corpo. “Tem um tio meu acompanhando o caso. Ainda não sabemos a causa da morte. Amanhã é feriado lá e o Instituto Médico Legal (IML) não funciona. A autópsia será feita na terça-feira (2)”, disse.