O ator americano Chance Perdomo, que atuou nas séries "Gen V" e "O Mundo Sombrio de Sabrina", morreu aos 27 anos. Segundo um comunicado de sua assessoria, enviado ao site Variety, ele sofreu um acidente de moto.





"Sua paixão pelas artes e seu apetite insaciável pela vida foram sentidos por todos que o conheceram, e seu carinho continuará naqueles que ele mais amava", diz o texto. "Pedimos que respeitem o desejo de privacidade da família enquanto lamentam a perda de seu amado filho e irmão."





Nascido em 1996 em Los Angeles, Perdomo se mudou quando era criança com a família para Southampton, na Inglaterra. Mais tarde, iniciou a carreira como ator em Londres.





Ele ficou conhecido primeiro como intérprete de um dos protagonistas da série "O Mundo Sombrio de Sabrina", da Netflix. Perdomo viveu o personagem Ambrose Spellman, primo da bruxinha, durante quatro temporadas, entre 2018 e 2020.





Em 2018, o ator recebeu uma indicação ao prêmio Bafta, que reconhece as produções do cinema e TV britânicos, pelo papel como Jerome Rogers no filme "Killed by My Debt". Ele foi indicado na categoria de melhor ator.





Perdomo também atuou em "Gen V", série derivada de "The Boys", do Amazon Prime Video. Ele deu vida a Andre Anderson, um estudante universitário com habilidades de manipulação magnética, na primeira temporada da produção, que interrompeu as gravações dos novos episódios após a morte do ator.