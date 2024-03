Depois de conquistar seu espaço no mainstream da música brasileira – com participação crescente em festivais realizados em todo o país –, o rap nacional ganha um reality para chamar de seu. A Netflix já está gravando o programa “Nova cena”, que será apresentado por Kamau, veterano da cena do hip hop, e terá como jurados o mineiro Djonga, o carioca Filipe Ret e as gêmeas paulistas Tasha e Tracie – todos eles nomes de ponta do gênero no Brasil.



O primeiro reality musical brasileiro da Netflix se propõe a revelar o novo nome do rap e do trap nacionais. A atração segue a trilha do “Rhythm & Flow”, exibido pela plataforma nos Estados Unidos, destacando a história de vida dos concorrentes.

Reality será apresentado pelo paulista Kamau, de 47 anos, um dos rappers mais respeitados do país Instagram/@kamau/reprodução

Papel em “Sintonia”

O vencedor vai levar R$ 500 mil, com direito a participação especial na quinta temporada da série “Sintonia”, sobre desafios enfrentados por jovens da periferia brasileira em meio ao racismo, violência, à sedução do tráfico de drogas e a apelos da religião.



O seriado, que destaca também a música das comunidades, tem entre seus idealizadores KondZilla, produtor e criador do selo que ajudou a projetar o funk nacional. Lançada em 2019, “Sintonia” é um dos sucessos da Netflix no Brasil.



O anúncio foi feito nesta terça-feira (26/3) pela plataforma, que promete a estreia “para breve”, mas não informou quando o primeiro episódio vai ao ar.