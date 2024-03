A segunda edição do Festival Rap Game em Belo Horizonte não acontecerá mais neste fim de semana. Durante a noite de ontem, o evento informou, em suas redes sociais oficiais, que as apresentações que aconteceriam neste sábado (23/3), na esplanada do Mineirinho, foram adiadas para daqui a cinco meses.

Segundo a organização, a nova data é 10 de agosto de 2024. Grandes figuras do rap nacional, como Matuê, Orochi, L7nnon, Oruam, Sidoka, Kyan, Tasha e Tracie e Clara Lima são alguns dos nomes cotados para o Rap Game 2024.

Em nota, o cancelamento da data em março se deu em decorrência das dificuldades causadas pelas chuvas na capital mineira. Ontem, no dia do anúncio, Belo Horizonte registrou ocorrências de chuvas extremamente fortes nas regiões Oeste, Norte, Nordeste e Barreiro. As regiões Centro-Sul, Noroeste, Leste, de Venda Nova e da Pampulha chegaram a registrar chuvas fortes.

Quanto à presença de todos os artistas na nova data, a organização não deu mais esclarecimentos. É sabido que existe a probabilidade de cancelamento de algumas apresentações, graças à agenda dos artistas.

Leia a nota oficial do Festival Rap Game: “O Rap Game informa que as fortes chuvas em Beagá têm causado dificuldades na montagem do evento e devido a instabilidade do tempo e previsão de fortes chuvas para os próximos dias, inclusive sábado. A edição do Rap Game BH será adiada para o dia 10 de agosto de 2024.

Os ingressos estão esgotados! Por isso, se você quiser deixar seu lugar garantido, guarde o seu, pois será válido para a próxima data. Quem infelizmente não quiser ou puder aguardar a nova data, envie um e-mail com seu nome para: contato@rapgamefestival.com.br.

Reforçamos nossos pedidos de desculpas, agradecemos a compreensão e esperamos que vocês colem com a gente em agosto”, afirmaram no Instagram.