Rede composta por mais de 70 pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, de diferentes instituições do país e do exterior, o Projeto MinasMundo promove, a partir desta segunda(25/3), em Ouro Preto, um seminário que encerra ciclo iniciado há quatro anos. O intuito da iniciativa é expandir o debate sobre cosmopolitismo, a partir da caravana modernista a Minas Gerais, em 1924.



O seminário, que será realizado no Museu da Inconfidência e na Casa da Ópera, tem como proposta abordar conceitos, questionamentos e influências relacionadas ao modernismo. A escolha do tema, "Quantos deslocamentos cabem numa viagem? O que é ser cosmopolita?", marca o centenário da viagem que mudou os rumos do modernismo – da qual fizeram parte Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, entre outros.



Durante os três dias de seminário, serão debatidas questões relacionadas à geopolítica, aos impactos de uma perspectiva eurocêntrica, à proposta de uma abordagem decolonial e ao cosmopolitismo e sua significação. Participam do evento nomes como Lilia Moritz Schwarcz, Wander Melo Miranda, Silviano Santiago, Conceição Evaristo, Leda Maria Martins, Ricardo Aleixo, Maria Angélica Melendi e Heloísa Starling, entre outros.



A programação do seminário prevê o lançamento, nesta terça, no Auditório do Museu da Inconfidência, do "Glossário MinasMundo" (Relicário Edições, 2024), organizado por André Botelho (UFRJ), Mariana Chaguri (Unicamp), Maurício Hoelz (UFRRJ), Pedro Meira Monteiro (Princeton University) e Wander Melo Miranda (UFMG). A publicação apresenta o resultado do trabalho dos pesquisadores do projeto.



"A gente entende que a viagem de 1924 é um marco simbólico muito diferente da Semana de Arte Moderna de 1922, que representou uma atualização da intelectualidade brasileira com as vanguardas europeias. Com a vinda da comitiva modernista a Minas Gerais, a partir do encontro com o barroco mineiro, passou-se a valorizar mais as culturas brasileiras, o que redefiniu a própria dinâmica do modernismo", afirma Botelho, um dos coordenadores do projeto.



Ele pontua que não houve propriamente um desalinhamento com as vanguardas europeias, mas uma busca pela renovação das artes a partir do contato com o outro. No caso da Europa, ele diz, esse "outro" era distante – a arte africana, a arte polinésia. O pesquisador destaca que, no Brasil de 1924, há a descoberta das artes populares como fonte de renovação.



Primitivo e popular

"No caso da Europa, ser mais moderno significava ser mais primitivo. No Brasil, esse primitivo vai ser traduzido como popular, e era algo que sempre esteve com a gente, mas uma visão eurocêntrica e branca não nos permitia ver. O barroco mineiro, até então, e Aleijadinho, em particular, eram vistos como uma cópia malfeita do barroco italiano."



Ele diz que, subitamente, o grupo modernista começa a entender essa expressão particular do barroco não como cópia malfeita, mas como diferença cultural, expressiva do país. "A diferença cultural é que passa a pautar a agenda modernista, e não apenas o problema da atualização. É uma espécie de paradoxo, eles viajam mais para dentro do Brasil e encontram algo mais cosmopolita, menos eurocêntrico", destaca, acerca da abordagem decolonial que se insere no debate.



Botelho salienta que o seminário é uma celebração da viagem de 1924, mas é, sobretudo, um campo que se abre para a discussão sobre os sentidos do cosmopolitismo na cultura brasileira. Ele pontua que estarão reunidos, entre hoje e quarta-feira, apenas parte dos pesquisadores do projeto. "Quisemos ampliar o debate, colocando nossas hipóteses em debate com outros especialistas e artistas, como o Paulo Nazareth", cita.



Essa é a primeira vez que o Projeto MinasMundo realiza um seminário em Ouro Preto. Edições virtuais foram promovidas durante a pandemia, assim como seminários presenciais no Rio e em BH, em 2022, e na Universidade de Princeton (EUA), no ano passado.



"A gente construiu essa rede há quatro anos com o objetivo de repensar e rediscutir o significado dessa viagem modernista de 1924, então, a princípio, o objetivo da rede está se cumprindo. Vamos lançar o 'Glossário', com mais de 70 verbetes, com os pesquisadores e suas pesquisas. Estamos cumprindo nosso objetivo. Claro que outras questões surgirão, mas a viagem, como esse marco, no centenário, é um papel que damos por cumprido", afirma Botelho.

SEMINÁRIO MINASMUNDO

A partir desta segunda-feira (25/3), às 10h, até a próxima quarta (27/3), às 17h, no Museu da Inconfidência (Praça Tiradentes, 139) e na Casa da Ópera (Rua Brigadeiro Musqueira, 104), em Ouro Preto. Entrada franca.



