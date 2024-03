ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O hospital Albert Einstein divulgou nesta sexta-feira (22) um novo boletim médico sobre o apresentador Fausto Silva, o Faustão, que passou recentemente por um transplante de rim.





Segundo o documento, Faustão segue internado em apartamento e sem agravamento de seu estado de saúde. O boletim afirma que o apresentador de 73 anos ainda se adapta ao novo órgão.





"O paciente vem se submetendo a sessões de hemodiálise e aguarda a adaptação do órgão e recuperação da função renal", diz o documento.





Faustão "está consciente, conversa normalmente e respira sem ajuda de aparelhos", afirmam os médicos. A nota é assinada por quatro médicos que cuidam de Faustão diretamente.





O boletim foi divulgado após o apresentador Milton Neves chegar a divulgar que Faustão teria morrido. Neves pediu desculpas e afirmou ter tido o celular hackeado.





Fausto Silva deu entrada no fim de fevereiro para preparação do transplante em função do agravamento de uma doença renal crônica. Na sequência, foi realizada uma avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado.





Foi o seu segundo transplante em menos de um ano. Em 2023, Faustão passou por um transplante de coração no mesmo hospital, e foi bem-sucedido.