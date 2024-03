Nego Di contou em rede social o que aconteceu com a mulher dele e como foi o desfecho do caso

Na noite desta quarta-feira (20), o ex-bbb Nego Di compartilhou um vídeo com os fãs afirmando que presenciou um crime na Zona Norte de Porto Alegre e interviu. O humorista contou que testemunhou uma dupla de criminosos assaltando uma mulher e afirmou que a primeira reação foi avançar com o carro nos bandidos para salvar a vítima.

Apesar da mulher ter conseguido recuperar a bolsa, o celular foi levado pelos criminosos. “A gente tá perto do viaduto do Bericinho, na Zona norte de Porto Alegre. Ela acabou de ser assaltada. Então eu estou aqui com ela, vou dar uma carona pra ela ir pra casa, pra ela se acalmar”, iniciou Nego Di.

O humorista filmou a conversa com a vítima e ela contou como estava se sentindo. “A senhora tá bem? machucada? “, perguntou. E ela respondeu que não estava machucada e que levaram apenas o celular dela: “Eu estou bem. Estou nervosa. Eu pensei que eu ia ser carregada junto”

Nego Di então detalha como tudo aconteceu: “Eu dei um papizinho [encostou o carro] na moto deles. Eles caíram, mas não nada demais. Eles caíram, levantaram e conseguiram sair. Mas assim, o que mais me chamou a atenção. é que um monte de gente passando na rua, comércio aberto, todo mundo vendo ela naquele cabo de guerra, os caras puxam a bolsa daqui, puxam a bolsa de lá. Ninguém gritando, ninguém foi tocar uma pedra, ninguém foi fazer nada, nada. E a gente por tempo todo cobrando de polícia, de político e não faz nada”, disparou ele.

Por fim, o humorista ofereceu R$ 500 de ajuda e ao escutar a breve história da vítima que trabalha como diarista, resolveu oferecer uma oportunidade de emprego pra ela. “Olha, eu estou conversando aqui com a Dona Regina, que eu dei um carona aqui pra ela. A gente até já acertou. Vou conseguir um trabalho pra ela. Um trabalho de boa, um trabalho leve pra ela conseguir trabalhar de boa sem ficar doente, sem se machucar. Vou ajudar ela, tá bom? Vamos virar essa página aí”.

Críticas



Enquanto muitas pessoas elogiaram a atitude do humorista em intervir em um assalto, fazer um pix de R$ 500 e um emprego para a mulher que foi vítima dos criminosos. Muitos seguidores criticaram o valor doado e afirmaram que foi pouco. “Por** Nego 500 pila só? Da um iPhone pra mulher!”, escreveu um internauta.

Contudo, Nego Di rebateu Tem que ter estomago pra trabalhar com esse Instagram. Está cada vez mais nojento, esta olhando os comentários, os caras falando ‘só 500? Porque não deu R$ 2 mil? Tu é rico’ […] É dinheiro pra caraca, tem gente que não ganha isso em uma semana. 500 é dinheiro pra caraca”, disparou ele.