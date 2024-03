Lucca Bragança conta as aventuras de Kevin, um menino com transtorno do espectro autista (TEA)

O escritor-mirim Lucca Bragança , de 9 anos, lança o livro “Super-Ação – O poder dos sentidos” (Editora Caravana), nesta quinta-feira (21/3), às 19h, no Café do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes).

Ao longo de 28 páginas, ele conta as aventuras de Kevin, menino com transtorno do espectro autista (TEA) que descobre habilidades especiais que o ajudam a lidar com as dificuldades do dia a dia. Ao longo da história, o garoto abre caminho para uma vida de significados e alegria.

A obra destaca ainda a importância de reconhecer o que torna cada criança única, promovendo a inclusão e celebrando a diversidade. O protagonista é baseado em um coleguinha de escola do escritor mirim diagnosticado com TEA. Em sua primeira publicação autoral, Lucca empresta sua sensibilidade para criar um personagem que se torna fonte de empatia, compreensão e aceitação.

O livro também pode inspirar pais, educadores e pessoas interessadas em entender melhor o autismo. Exemplares de “Super-Ação – O poder dos sentidos" serão vendidos no local por R$ 60 ou pelo site www.caravanagrupoeditorial.com.br. Entrada gratuita.

“Super-Ação – O poder dos sentidos”

• Lucca Bragança

• 28 páginas

• Editora Caravana

• Preço: R$ 60