A exposição “São José – O Artesão” será aberta nesta quarta-feira (20/3), às 12h, no Palácio da Liberdade, na Praça da Liberdade. A mostra é uma homenagem ao Dia do Artesão, celebrado ontem (19/3), além de inaugurar a 7ª Semana do Artesão Mineiro e fazer parte do projeto turístico Minas Santa 2024.

As obras refletem a diversidade mineira e podem ser vistas no formato de escultura, pintura, bordado e estandartes. As matérias-primas também são distintas: madeira, tinta, cerâmica, papel e tecido. São 70 trabalhos, feitos por 54 artistas de 32 cidades mineiras.

Depois do período expositivo, as obras estarão à venda, mas também é possível reservá-las. A proposta da mostra é também mostrar ao público a riqueza da arte popular de Minas. Outras 45 obras foram direcionadas para a Vitrine Especial de São José, no Centro de Artesanato Mineiro, no Palácio das Artes. Elas foram feitas por 30 artistas diferentes, de 14 municípios de Minas.

Visitação no Palácio da Liberdade até 31 de março, de quarta a sexta-feira, das 12h às 17h30 (última entrada às 17h); sábado e domingo, das 10 às 17h (última entrada às 16h30). Informações: (31) 3236-7400