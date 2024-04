À primeira vista, a junção de metal rock e piano pode parecer singular, mas o curitibano Bruno Hrabovsky aposta nesta combinação há 10 anos. Nesta quinta-feira à noite (21/3), ele se apresenta no Teatro Sesiminas, em Belo Horizonte.

“Minha história com o rock vem de casa. Meus pais gostavam muito de rock clássico, principalmente Pink Floyd. Cresci ouvindo tudo isso”, diz Bruno, de 34 anos. “Durante a adolescência, comecei a descobrir bandas para além daquilo que eles ouviam, e meu gosto foi migrando também para o metal.”



A paixão pelo piano também veio cedo. Criança, Bruno observava o instrumento na casa da avó. Aos 6 anos, começou a estudar o repertório clássico. “Tinha facilidade auditiva muito grande, conseguia imitar ao piano qualquer coisa que ouvisse. Durante a adolescência, época em que estava começando a descobrir as bandas de metal, percebi como conseguia tocar aquilo que eu mais ouvia. Foi a partir daquele momento que comecei a criar arranjos”, conta.

Diploma de geólogo

Bruno se formou em geologia em 2013 pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e, ao mesmo tempo, trilhava seu caminho na música. Fez arranjos, postou vídeos na internet e apresentava shows despretensiosos em Curitiba, que atraíam mais gente do que ele esperava.

Os shows se espalharam por cidades próximas à capital do Paraná, o público cresceu. Enquanto esperava um concurso para a Petrobras, o jovem curitibano decidiu investir de vez na carreira musical.

Em 2023, o show “Rock ao piano” completou uma década. A turnê comemorativa traz sucessos de grupos pelos quais Bruno é apaixonado.

“Tentei chegar a um repertório que fosse variado, passando por metal, rock clássico e pop rock de bandas conhecidas, mas sempre tento fugir do que é totalmente comercial. Não toco apenas as músicas mais famosas, incluo muito do meu gosto pessoal”, explica.

A apresentação traz o repertório do CD gravado em 2019, com 12 faixas e canções de Queen, AC/DC e Pink Floyd, entre outras bandas. Bruno incluiu “Your song”, hit de Elton John, e “Numb”, do grupo Linkin Park, escolhidas pelo público por meio de enquete. Há também uma surpresa, que muda a cada cidade.



“No palco, sempre faço releituras do rock e do metal, trazendo versões mais completas das músicas originais apenas com piano. Muita gente pensa que elas serão mais pianísticas ou suavizadas, mas não faço isso. Tento ao máximo possível fazer com que o público se conecte totalmente com originais”, comenta.

Confira "Alice", música autoral de Bruno Hrabovsky:

O pianista está feliz em voltar a BH. Pela primeira vez, ele subirá ao palco de um grande teatro da capital para tocar piano de cauda.“Este show é muito especial para mim, porque fiz vários concertos até hoje em Belo Horizonte, mas todos foram pequenos”, explica.

“Isso faz muita diferença. A cidade me recebe desde 2017, sempre tem um público bem bacana, sinto que devia para as pessoas um show maior. Finalmente vai acontecer. E neste momento tão marcante: a comemoração dos 10 anos do ‘Rock ao piano’”, conclui.

“ROCK AO PIANO”



Show de Bruno Hrabovsky. Nesta quinta-feira (21/3), às 20h, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), à venda na bilheteria do teatro e na plataforma Sympla.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria