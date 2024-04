A exposição “Poty Lazzarotto nas artes em argilogravura: um passeio pela literatura de Guimarães Rosa a partir da arte em cerâmica”, do artista e educador Fábio Brasileiro, celebra os 50 anos do Museu Casa Guimarães Rosa (Rua Padre João, 744), em Cordisburgo, cidade natal do escritor mineiro.

A mostra, que pode ser vista até 28 de abril, é também uma homenagem ao centenário de Poty Lazzarotto, gravurista que criou as ilustrações para os principais livros de Rosa entre os anos de 1956 e 1983, pela Livraria José Olympio Editora.

A união entre cerâmica e literatura convida os visitantes a explorarem as metáforas do fogo, da luz e da iluminação – presentes na obra roseana – através das argilogravuras inspiradas nas ilustrações de Lazzarotto. Todos os trabalhos expostos estão disponíveis ao toque para as pessoas com deficiência visual.

A proposta é que por meio da experiência sensorial elas possam ampliar a experiência de leitura, conhecendo o texto e as estórias, além das ilustrações feitas para “Sagarana”, em 1946, que atualmente não são mais publicadas em livro. Informações: (31) 99160-1817 ou museuguimaraesrosa@secult.mg.gov.br.