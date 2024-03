Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O amor ganha para você ares mais universais. Vivenciar a caridade, o amor divino e sublime será importante neste período. Algumas parcerias e relações podem ter de ser reavaliadas neste período. Lembre-se de não idealizar outro nem superestime sua vida financeira. Você estará com valores mais espirituais e universais e isto lhe será muito benéfico.

Vênus em Peixes

Vênus entra em Peixes. Seu signo de exaltação, nos mostra o amor sendo distribuído generosamente a tudo e todos, amor universal e abrangente. No romance traz entrega e mesmo sacrifício, mas cuidado com as idealizações e ilusões neste setor.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique