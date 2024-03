Vênus em Peixes

Vênus entra em Peixes. Seu signo de exaltação, nos mostra o amor sendo distribuído generosamente a tudo e todos, amor universal e abrangente. No romance traz entrega e mesmo sacrifício, mas cuidado com as idealizações e ilusões neste setor.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O amor ganha para você ares mais universais. Vivenciar a caridade, o amor divino e sublime será importante neste período. Algumas parcerias e relações podem ter de ser reavaliadas neste período. Lembre-se de não idealizar outro nem superestime sua vida financeira. Você estará com valores mais espirituais e universais e isto lhe será muito benéfico.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, entra em Peixes, lhe aumentando sua empatia, amor e doação. Isto se dará, em especial, na área da amizade e grupos. Busque vivenciar o prazer da companhia de amigos e grupos, doando o melhor de si nesta área. A valorização e contribuição para os movimentos coletivos será importante e lhe trará senso de propósito. Amor leve e libertador.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Este é um período excelente para valorizar sua carreira, mostrar seu valor profissional para o mundo e atrair boas possibilidades. Parcerias profissionais em alta. Seu senso de autoridade virá acompanhado de uma vibração mais empática, diplomática e disposta a ouvir os outros. Busque deixar fluir seus caminhos no mundo sem ficar controlando demais.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Seu amor pela liberdade e expansão se faz alto neste período. Buscará o prazer das novas descobertas. O amor também ganha esse tom aventureiro e otimista. Seu amor pela fé e aquilo em que acredita se faz alto. Expansão de relações, finanças e interações, mas cuidado com os excessos. Amor por ideais e filosofias de vida em alta.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Sua necessidade de troca afetiva e sexual se faz alta neste período. Esteja mais entregue ao prazer da comunhão. Energia sexual intensa, porém fluida. A questão dos bens compartilhados também se faz alta, sendo um bom momento para se ganhar em conjunto. Aprofundamento em questões emocionais no amor e também sexuais.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Vênus lhe mobiliza agora na sensibilidade do contato humano. Estará mais receptivo ao outro, lhe acolhendo e sentindo empaticamente. Busque se entregar mais ao compromisso com o outro, tendo um olhar mais caridoso e acolhedor. Parcerias fluidas em alta neste período. Viva o amor sem excessos de críticas, mas acolhendo e aceitando na justa medida.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Vênus, sua regente, lhe faz mais fluido e afetivo. Isto se aplica em especial na área do trabalho, saúde e serviços. Se devotará mais à realização amorosa de suas obrigações. Busque prazer na sua rotina e trabalho. Mais empatia na relação com colegas e prestadores de serviço. Mais prazer na saúde, mas cuidado com a autoindulgência.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Este será um período favorável ao prazer de ser quem é. Busque se valorizar, cuidar da sua aparência, se tratar como a um ser muito amado. Sua expressão feminina ganha força. A vivência de romances e da paixão será mais fluida. A boa relação com crianças também. Prazer com consciência. Comprometimento com a expressão de sua essência.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)





Este período lhe traz mais valorização do lar, raízes, passado e de seu espaço pessoal. Busque trazer conciliação e paz para seu lar. A necessidade de partilha de afeto se faz alta também. Bom período para redecorar a casa, trazer mais harmonia e beleza para seu espaço pessoal. Emoções pessoais partilhadas com os mais próximos e entrega afetiva em alta.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Este período lhe pede mais paz e equilíbrio a nível mental. Busque ter uma visão de mundo mais conciliatória, abnegada e altruísta. Motive as parcerias e a paz pelos dons da comunicação. Enxergue o belo e o amor, pois estão à sua volta. Conversas divertidas e descontraídas serão úteis. Comunicação tende à diplomacia tanto quanto afetividade.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Este é um excelente período para viver seu senso de valor próprio com entrega e amor. Busque vivenciar o prazer do mundo material, se permitir seu próprio tempo. Momento de regeneração. Muito propício também para ganhar dinheiro, já que seu magnetismo material está forte. Valores materiais e espirituais devem ser desfrutados.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz mais amor, sedução, inspiração e beleza para a vida. Seu lado prazeroso e feminino pede expressão agora. Estará mais disposto a amar, estar entregue para a vida e as pessoas. Estará também se valorizando mais. Vibre prazer, valor e amor. Busca pela expressão feminina e prazerosa de si mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique