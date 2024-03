Ryan Gosling, que interpretou Ken, cantou ao vivo no Oscar 2024





O Oscar 2024 trouxe mais de três horas de glamour, lágrimas e (quase) nudez frontal total.

A seguir, veja alguns dos melhores momentos da maior noite de Hollywood.

1. Música do Ken

Sabíamos que isso aconteceria, mas a versão completa de Ryan Gosling cantando o sucesso do filme da Barbie, I'm Just Ken, foi ainda melhor do que poderíamos esperar.

Ele começou a música original indicada ao Oscar sentado logo atrás de Margot Robbie, protagonista de Barbie, que parecia não conseguir controlar o riso enquanto Gosling cantava em seu ouvido.

Com seu terno todo rosa, Gosling foi até o palco, onde dançou uma coreografia com outros Kens que usavam chapéu de cowboy.

Como se isso não bastasse, o músico Slash apareceu e fez um solo de guitarra.

Houve até sugestões de que a coreografia era uma homenagem à música Diamonds Are A Girl’s Best Friend.

A Kenergy (ou energia do Ken) foi contagiante. Gosling pediu participações enérgicas da primeira fila repleta de estrelas, incluindo a vencedora de melhor atriz, Emma Stone, e a diretora de Barbie, Greta Gerwig.

Emma Stone até teve um problema com a roupa devido a toda a agitação – enquanto subia ao palco para receber sua indicação de melhor atriz, ela teve dificuldade com a parte de trás do vestido. E, nos bastidores, ela disse que foi costurado novamente.

2. Jimmy Kimmel 'testado e aprovado'

Getty Images Kimmel apresentou o Oscar em três ocasiões anteriores

O apresentador e comediante Jimmy Kimmel voltou ao Dolby Theatre, em Los Angeles (EUA), para sua quarta atuação como apresentador do Oscar.

Ele tem bastante experiência e isso ficou evidente. Kimmel fez referência às greves de meses que paralisaram Hollywood (quase) em seu monólogo, celebrando os atores e escritores que pressionaram por um acordo.

"Como resultado, os atores não precisam mais se preocupar em serem substituídos pela inteligência artificial", disse ele. "Graças a este acordo histórico, os atores podem agora voltar a se preocupar com a possibilidade de serem substituídos por pessoas mais jovens e mais atraentes".

Kimmel também brigou com Donald Trump que se tornou viral. Em resposta à postagem do ex-presidente dos EUA no Truth Social: "Já houve um ANFITRIÃO PIOR do que Jimmy Kimmel?", o comediante brincou de volta ao palco: "Não passou da hora de você ir para a prisão?"

Mas nem todas as suas piadas deram certo. Uma sobre Robert Downey Jr e seu histórico de abuso de substâncias não pareceu agradar a plateia e nem o próprio Downey Jr.

Downey Jr foi o único vencedor que não compareceu à sala dos vencedores para falar posteriormente com a imprensa - algo que ele já havia feito nos Baftas.

3. Guerra Israel-Gaza presente

Algumas ruas de Hollywood ficaram bloqueadas com manifestantes que protestavam contra a guerra de Israel em Gaza, congestionando o trânsito e atrasando a chegada de várias estrelas à cerimônia.

Os manifestantes, que gritavam "cessar-fogo agora", caminharam pela Sunset Boulevard ao som de buzinas, enquanto a polícia de Los Angeles aguardava com equipamento anti-motim.

Getty Images Os irmãos e vencedores do Oscar Finneas O'Connell e Billie Eilish usaram botons vermelhos em apoio ao cessar-fogo em Gaza

Referências ao conflito também aconteceram dentro da cerimônia, com várias estrelas, incluindo Billie Eilish, Mark Ruffalo e Ramy Youssef, ostentando bótons vermelhos em apoio a um cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

Os distintivos eram do Artists4Ceasefire, um grupo de artistas e outras pessoas que trabalham na indústria do entretenimento que assinaram uma carta aberta instando o presidente dos EUA, Joe Biden, a pedir um cessar-fogo.

O fundador israelense-americano da Marvel Entertainment, Avi Arad, usou uma fita amarela, para aumentar a conscientização sobre os reféns que ainda estão detidos pelo Hamas desde o ataque de 7 de outubro a Israel.

E a guerra foi tema no próprio palco do Oscar, quando o diretor britânico Jonathan Glazer recebeu a estatueta de melhor filme internacional por seu filme Zona de Interesse, que acompanha a vida doméstica de um oficial nazista e sua família.

Glazer, que é judeu, disse que rejeitou o fato de "o judaísmo e o Holocausto serem sequestrados por uma ocupação que levou ao conflito para tantas pessoas inocentes".

"Sejam as vítimas do 7 de outubro em Israel, ou o ataque em curso a Gaza, todas as vítimas desta desumanização, como podemos resistir?"

4. Da'Vine Joy Randolph ficou emocionada e emocionou

Getty Images A primeiro vencedora da noite, Da'Vine Joy Randolph, disse ao público: "Obrigada por me enxergar"

O Oscar deixou muitos fãs felizes em 2024 ao retornar ao antigo formato de apresentação, com os vencedores anteriores anunciando os indicados para as quatro categorias de atuação. As homenagens pessoais proporcionaram belos momentos de verdadeira emoção por parte dos artistas.

Isto foi especialmente verdade para a atriz e cantora Da'Vine Joy Randolph, que foi às lágrimas por uma introdução da atriz Lupita Nyong'o.

E, momentos depois, Randolph fez o público se emocionar quando ela recebeu o troféu de melhor atriz coadjuvante – a primeira vitória após sua primeira indicação.

"Não esperavam que essa fosse minha carreira", disse ela em seu discurso. "Por muito tempo, sempre quis ser diferente e agora percebo que só preciso ser eu mesma. E agradeço a vocês. Agradeço por me enxergarem."

Nos bastidores, ela falou sobre encorajar profissionais de criatividade de origens sub-representadas a continuar: "A coisa bonita que surge é a sua imaginação e criatividade, porque você não tem muito.... Algo em que acho que, como negros, somos muito bons, é fazer muito com muito pouco. É o nosso superpoder."

5. John Cena

Getty Images John Cena (quase) ficou nu no Oscar 2024

O prêmio de figurino não será facilmente esquecido este ano, graças à apresentação do lutador e ator John Cena.

Cena apareceu no palco nu, vestindo sandálias e um envelope estrategicamente posicionado, com o nome do vencedor.

Cena subiu no palco ao som de gargalhadas, antes de um rápido diálogo com Kimmel – um dos melhores esquetes da noite.

"O corpo masculino não deveria ser engraçado", disse Cena.

"O meu é", respondeu Kimmel.

6. Al Pacino e um anúncio estranho

Getty Images Al Pacino nem se preocupou em ler todos os indicados ao melhor filme

O ator e cineasta Al Pacino quase nos deu um ataque de pânico logo no fim da cerimônia.

Nós ainda não nos recuperamos da confusão feita no Oscar 2017 no anúncio da principal categoria (quando Moonlight: Sob a luz do luar foi o ganhador como melhor filme, apesar de anunciarem primeiramente que La la land: Cantando estações era ganhador da premiação).

Neste domingo, quando Pacino hesitou antes de anunciar Oppenheimer como o vencedor de melhor filme – e depois pronunciou seu anúncio tão casualmente – houve um forte respiro no auditório. Felizmente, ninguém subiu ao palco para corrigi-lo. Ufa.

7. Melhor cão coadjuvante

Getty Images O cachorro Messi

Anatomia de uma queda, indicado para melhor filme, ostentava uma estrela emergente de quatro patas: Messi, o border collie preto e branco que interpreta o cachorro Snoop.

Após dias de especulação sobre se ele compareceria, Messi participou da cerimônia, sentado em um assento vermelho luxuoso com uma gravata borboleta preta no pescoço.

Messi voltou a aparecer depois. A câmera virou para mostrar suas patas em aplausos pela vitória de Robert Downey Jr como melhor ator coadjuvante.

Gosling também parecia feliz em ver Messi novamente, após conhecê-lo no almoço do Oscar no mês passado.