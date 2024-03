O anúncio da morte de Akira Toriyama, criador do mangá e do anime ‘Dragon Ball’, nesta sexta-feira (8/3), deixou as redes sociais de luto. O japonês de 68 anos faleceu no dia 1º de março, em decorrência de um hematoma subdural agudo, mas sua editora e estúdio de produção só divulgaram hoje.

No Brasil, a série foi exibida a partir de 1996, fazendo parte da infância de diversos internautas. “Tenho a certeza que o mundo inteiro está de braços no ar a fazer o maior e mais incrível Genki Dama por tudo o que Akira Toriyama nos deu. Obrigado e descanse em paz, mestre”, escreveu um perfil.

“Akira Toriyama nos proporcionou os melhores anos da nossa infância. DBZ se faz presente na vida até hoje”, apontou outro. “ E pensar que recebemos essa notícia tão repentinamente, Obrigado por marcar o mundo dos animes, marcar diversas infâncias e inspirar tantas outras obras”, homenageou um terceiro.

Veja mais reações:



Essa propaganda japonesa de "Dragon Ball Z: Kakarot", lançado em 2020, mostra bem como a criação máxima de Akira Toriyama moldou e permanece no imaginário de milhares de fãs ao longo dos anos.



Descanse em paz, mestre!

pic.twitter.com/GKWfipIfen — Danilo wants to battle! (@Reenlsober) March 8, 2024

Essa é a perda de uma das figuras mais influentes da história da cultura de animes e mangás. Seu estilo e suas histórias inspiraram e mudaram a vida de muitas pessoas, seja membros da indústria ou até nós mesmos. Descanse em paz Akira Toriyama, o seu legado é imensurável! pic.twitter.com/vtpBWqM1cN — Sakuga ONE ???1??? (@sakugaone) March 8, 2024

Dragon Ball marcou minha infância. Eu deixava os episódios gravando num VHS no Cartoon Network pra ver depois, era apaixonado. Obrigado por deixar minha infância mais feliz, Akira Toriyama. Descanse em paz! ♥? pic.twitter.com/rZf3FuqGJ6 — Thiego Novais (@thiegonovais) March 8, 2024

Akira Toriyama se foi , mas não deixa um vazio, a tristeza está por ai, claro, mas quando não está? Só que a nostalgia de assistir Dragon Ball gravado pela minha mãe enquanto eu estava na escola me deixa feliz, feliz de ter embarcado na jornada de Goku e apreciado cada dia, cada,… pic.twitter.com/HxZ6OVjcue — Joy Pobre (@EvandroFuzari) March 8, 2024

As duas lendas se encontraram novamente.

Akira Toriyama - Ayrton Senna. pic.twitter.com/tY94COgw7y — Kami Sama Explorer ???????? (@kamisamaexp) March 8, 2024

Eu organizei desenhos da minha infância essa semana, e um tema que sempre marcou foi Dragon Ball. No canal mesmo, meu vídeo mais assistido ainda é sobre esses personagens, acho que muita gente só começou a desenhar para passar mais tempo com eles. RIP Akira Toriyama ♥? pic.twitter.com/snOcq7lAk2 — Guilherme Freitas (@CanalBrushRush) March 8, 2024

Morte aos 68 anos

Akira Toriyama publicou o primeiro ‘Dragon Ball’ em 1984. Desde então, a obra se tornou uma das franquias de mangás mais vendidas da história e foi expandida para diversas séries de anime, filmes e jogos eletrônicos. Em todo o mundo, foram vendidos mais de 260 milhões de cópias.

"Estamos profundamente tristes em informar que o criador de mangá Akira Toriyama faleceu em 1º de março devido a um hematoma subdural agudo", publicou a conta oficial da franquia "Dragon Ball" na rede social X. O comunicado, atribuído à produtora Bird Studio de Toriyama, explica que o artista morreu quando ainda tinha "vários projetos em pleno processo de criação, com grande entusiasmo".

‘Dragon Ball’ chegou ao Brasil em 1996, sendo exibido pelo SBT no Bom Dia & Cia, apresentado pela Eliana. Na época, apenas 60 episódios da série original foram exibidos. Em 2002, a TV Globo, que já exibia Dragon Ball Z desde 2001, comprou e exibiu os 153 episódios de Dragon Ball, finalizando por vez os episódios que faltavam ser exibidos em solo brasileiro. Em 2022, a série foi disponibilizada no Globoplay , Crunchyroll e no Claro Vídeo.

‘Dragon Ball Z’ estreou em solo brasileiro na TV fechada, em 1999. Meses depois, passou a ser exibida na Band. Em 2002, o Cartoon Network começou a exibir Dragon Ball GT terminando em 2003. Na mesma época, a revista ‘Heróis da TV’, da Editora Abril, trazia como brinde um VHS com um filme da série. Mais recentemente, a série ‘Dragon Ball Z’ também foi exibida pela Rede Brasil enquanto o Cartoon Network exibiu e continua exibindo ‘Dragon Ball Super’.