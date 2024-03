“A hora da estrela” (1985), dirigido por Suzana Amaral e inspirado no livro homônimo de Clarice Lispector, abre o programa Cinema de Psicanálise nesta sexta-feira (8/3), às 19h30, no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro), com entrada gratuita e retirada de ingressos a partir de uma hora antes da exibição.

A sessão, que conta a história da imigrante nordestina Macabéa, acontece em diálogo com a mostra “Clássicas: Mulheres na direção”, em cartaz no local até 27 de março e será comentada por Heloísa Bedê, psicanalista e doutoranda em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O filme foi reconhecido pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos e representou o Brasil no Oscar de melhor filme estrangeiro, em 1986.

A protagonista é vivida por Marcélia Cartaxo (foto). Macabéa mora em uma pensão miserável em São Paulo, onde trabalha como datilógrafa. Ela não tem ambições, apesar de sentir desejo e querer ter um namorado. O elenco ainda conta com José Dumont (Olímpico), Tamara Taxman (Glória) e Fernanda Montenegro (cartomante). Informações: (31) 3236-7400.