Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, faz aspecto harmônico com Quíron. O dia de hoje lhe traz maior consciência das dores que o levaram a não ser você mesmo, lhe pedindo que tenha ações mais inovadoras e se permita fazer diferente, sair de padrões falsos e se libertar. Mas deve ter atenção para usar sua força com discernimento e de forma curativa. Agir em prol de algo maior do que você mesmo também será benéfico.

Ação curativa

O sextil entre Marte em Aquário e Quíron em Áries traz para o momento a necessidade de agir de forma curativa, buscando formas e linhas de atitude alternativas. Estamos curando o senso de individualidade tanto quanto nossa capacidade de estarmos por inteiro no campo social. Será preciso curar nossas feridas para liberar o potencial do masculino saudável.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique