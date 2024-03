Ação curativa

O sextil entre Marte em Aquário e Quíron em Áries traz para o momento a necessidade de agir de forma curativa, buscando formas e linhas de atitude alternativas. Estamos curando o senso de individualidade tanto quanto nossa capacidade de estarmos por inteiro no campo social. Será preciso curar nossas feridas para liberar o potencial do masculino saudável.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Marte, seu regente, faz aspecto harmônico com Quíron. O dia de hoje lhe traz maior consciência das dores que o levaram a não ser você mesmo, lhe pedindo que tenha ações mais inovadoras e se permita fazer diferente, sair de padrões falsos e se libertar. Mas deve ter atenção para usar sua força com discernimento e de forma curativa. Agir em prol de algo maior do que você mesmo também será benéfico.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Algumas feridas ligadas à carreira, independência, autoridade e realizações no mundo podem emergir aqui, mas para serem curadas. Busque entender se suprimiu sua raiva, força de vontade e medite sobre o tema. Questões ligadas a figuras de autoridade também pedem ação curativa. Busque reconhecer tais dores para que tenha uma ação realmente benéfica agora.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O momento lhe pede ações expansivas e inovadoras, mas que levem em consideração também os grupos, amizades, causas e uma visão maior da vida. Busque ter a cabeça aberta para agir a partir das novas ideias e conceitos que lhe chegam. Também pode ter de revisar questões éticas nas relações humanas. Agir com fé, mas também com visão ampla.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Você está acessando algumas questões emocionais bem profundas e sendo chamado a transformar-se com inovação. Algumas dores ligadas à falta de autonomia e autoridade, figuras de autoridade e/ou carreira podem emergir. Busque reconhecer onde se privou disso tudo, acesse sua força interior e faça as mudanças necessárias. Busque se empoderar do seu próprio processo.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe pede que tenha uma visão mais ampla da vida e em especial das relações. A necessidade de se ter um pouco mais de independência do outro pode estar intensa e pode lhe levar a se questionar em seus princípios, planos futuros, fé e/ou objetivos. Busque encarar as dores, mas sem perder a fé, sabendo fazer a diferenciação entre você e o outro de forma curativa.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Algumas dores emocionais podem emergir agora, mas com o objetivo de que você tenha mais ação na vida material, mudando o que for preciso em termos de rotinas, trabalho e/ou saúde. Busque ouvir seu campo emocional para que saiba agir na vida material com inovação e de uma forma curativa. Momento para fazer mudanças efetivas e sair dos automatismos.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Este momento lhe desafia a ter uma ação inovadora e criativa. As relações podem lhe desafiar em alguns pontos, mas é justamente na direção delas que você deve gravitar. Mas talvez tenha de ir com um tanto mais de atitude, inovação e posicionamento. Seja como for, busque resgatar seu poder pessoal e criatividade para lidar com a cura sua e do outro.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Marte, seu regente, faz aspecto harmônico com Quíron. Emoções profundas são mobilizadas, mas devem ter um respaldo curativo, depurativo e/ou prático. Raivas ligadas ao passado, questões familiares e/ou pessoais pedem cura ativa e com auxílio prático. Bom para se acessar a força de vontade de trabalhar, curar e progredir. Também bom para reconhecer sua independência dos outros, mas sem perder a empatia e sensibilidade.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Sua mente está bem mais intensa, rápida e afiada no momento. Todavia, esta característica deve ser usada agora em favor da expressão de sua essência e não somente como algo afrontoso ou agressivo. Busque usar de assertividade na comunicação, sendo claro e objetivo. Busque fidelidade à sua própria essência no agir e no comunicar, tudo de forma curativa.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Este momento lhe traz um tanto mais de reconhecimento de seu valor próprio. Questões emocionais, familiares, do passado ou de dependência podem estar na pauta do momento, mas no sentido de você encontrar o equilíbrio entre sensibilidade e força. Buscar a cura emocional pode ser justamente a chave para melhorar sua vida financeira e material, abrindo as comportas de sua força e coragem.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe feito um tanto mais assertivo, autocentrado, corajoso e impetuoso. O aspecto de hoje lhe facilita verbalizar tudo isso, mas lembre-se de fazê-lo de forma curativa. Pode estar com menos paciência com o social, mas está acessando algo muito real em si mesmo e na forma como se relaciona com seu entorno.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Este é um excelente momento para acessar questões emocionais, subconscientes e resgatar sua força pessoal. Em especial no que diz respeito a ganhar dinheiro, se valorizar e se bancar, busque a cura destes temas através do acessar seu campo mais sutil e psíquico. Mobilize suas forças de bastidores para acessar uma vibração de prosperidade e autonomia que se faz alta agora.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique