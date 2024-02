Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A conjunção de Sol, Mercúrio e Saturno ocorre no seu setor pessoal e emocional. Este momento lhe pede que cresça para além dos condicionamentos infantis, emocionais e talvez familiares. Busque entender projeções, emoções e ideias que podem ser de outras pessoas e saiba lapidar e deixar ir o que não for essencial. Excelente momento para ordenar as emoções e entender padrões subconscientes para direcionar tudo isso de forma curativa.





Transcendência e lapidação mental

Ocorre hoje um stellium de Sol, Mercúrio e Saturno. Todos eles conjuntos em Peixes nos trazem uma peculiar motivação neste signo para hoje. Haverá hoje maior consciência de nossos pensamentos mais subconscientes e da forma como melhorar essa vibração, lapidando excessos. Padrões mentais negativos são transcendidos, muito através de uma percepção mais aprofundada, psicológica, espiritual ou sutil. Netuno também está em Peixes, trazendo aprofundamento ao processo. Se permita fluir e se entregar, buscando sacrificar padrões de pensamento negativos sob uma luz mais consciente e lúcida.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique