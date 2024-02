Transcendência e lapidação mental

Ocorre hoje um stellium de Sol, Mercúrio e Saturno. Todos eles conjuntos em Peixes nos trazem uma peculiar motivação neste signo para hoje. Haverá hoje maior consciência de nossos pensamentos mais subconscientes e da forma como melhorar essa vibração, lapidando excessos. Padrões mentais negativos são transcendidos, muito através de uma percepção mais aprofundada, psicológica, espiritual ou sutil. Netuno também está em Peixes, trazendo aprofundamento ao processo. Se permita fluir e se entregar, buscando sacrificar padrões de pensamento negativos sob uma luz mais consciente e lúcida.







ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



A conjunção de Sol, Mercúrio e Saturno lhe traz profundas questões psíquicas, subconscientes e/ou emocionais à tona. Este é um momento que lhe pede resgate de si mesmo, mas podem haver questões emocionais e mentais que precisam ser sanadas. Busque deixar ir velhas ideias e ressentimentos, em especial os ligados à figura paterna e/ou de autoridade. Excelente dia para terapias, meditações e formas de transcender velhos conteúdos subconscientes.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A conjunção de Sol, Mercúrio e Saturno lhe mobiliza em questões profundas e emocionais. Em especial aquelas ligadas às amizades, grupos, coletividade, internet, causas e/ou seu papel no coletivo. Busque lapidar as arestas de ideias negativas neste sentido. Sua consciência pode lhe mostrar também ideias que são mais coletivas do que suas, mas que podem estar interferindo em seu processo pessoal. Este momento lhe convida a transcender os velhos padrões e se abrir para muitas novidades que estão chegando.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Mercúrio, seu regente, se encontra com Sol e Saturno. As motivações da carreira, uso da autoridade, realizações materiais, compromissos e maternidade/paternidade estão em alta. Todavia, deve buscar agora aparar arestas com consciência. Podem haver muitas portas se abrindo no mundo, mas deve escolher com sabedoria. Também deve se comunicar de um lugar de autoridade verdadeira, que vem da consciência. Escute sua intuição para fazer escolhas maduras e sábias.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A conjunção de Sol, Mercúrio e Saturno lhe traz para hoje muitas motivações em termos de possibilidades futuras. Terá uma visão mais consciente e clara do que quer ou não para seu futuro. Também pode ter de ter um olhar mais realista para com ideias religiosas, filosóficas e/ou intuitivas. Boa motivação para viagens internacionais e se engajar nos estudos superiores. Busque entender seus princípios e se entregue a eles.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O Sol, seu regente, se encontra com Mercúrio e Saturno em seu setor emocional profundo. O momento pode lhe trazer grandes e profundas realizações neste sentido. Está lapidando arestas de ideias sobre suas emoções com maturidade. Também revisando como usar a energia sexual com mais refinamento. Há uma motivação para amadurecer a partilha e a troca com limites claros. Força transformadora interna que lhe permite aprofundar no campo afetivo e sexual sem perder a si mesmo.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Mercúrio, seu regente, se encontra com Sol e Saturno no seu setor das relações. O momento lhe traz grande consciência das emoções que envolvem as parcerias, casamento, amor e/ou vida social. Há ideias e comunicações que carecem de mais maturidade e o momento facilita estas comunicações. Momento para resolução de pendências nas relações, facilitando um relacionar mais fluido, emocional e também realista. Aproveite este momento que lhe permite mais aprofundamento com os outros.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



A conjunção de Sol, Mercúrio e Saturno ocorre em seu setor material. Você terá agora maior consciência de seus hábitos, bons e ruins. Há uma forte consciência que lhe pede que tome ação, busque reformular os maus hábitos e cuide mais de sua saúde, alimentação, rotinas e bem estar. Grandes chances de ter de assumir mais compromissos no campo do trabalho. Busque enxergar também os padrões emocionais que podem ter sabotado seu sucesso material e busque reformulação.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



A conjunção de Sol, Mercúrio e Saturno ocorre no seu setor de expressão e criatividade. O momento lhe pede que assuma seu real poder pessoal e saiba expressá-lo de forma madura. Está lapidando ideias quanto a si mesmo e quem você deseja se tornar. Também a relação com os filhos e crianças pede esse meio termo de alegria e limites. Busque comunicar o que for essencial de sua sensibilidade. O campo dos romances também é ativado, mas dentro de seus próprios limites pessoais.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



A conjunção de Sol, Mercúrio e Saturno ocorre no seu setor pessoal e emocional. Este momento lhe pede que cresça para além dos condicionamentos infantis, emocionais e talvez familiares. Busque entender projeções, emoções e ideias que podem ser de outras pessoas e saiba lapidar e deixar ir o que não for essencial. Excelente momento para ordenar as emoções e entender padrões subconscientes para direcionar tudo isso de forma curativa.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Saturno, seu regente, se encontra com Sol e Mercúrio no seu campo mental. O momento lhe pede uma grande lapidação de velhas ideias e conceitos. Se permita flexibilidade mental e se permita enxergar por outros parâmetros e pontos de vista. Sua comunicação será bem mais consciente e cheia de autoridade. A relação com irmãos, parentes e/ou vizinhos pede um tanto de limites justos, mas sem perder a comunicabilidade e sensibilidade.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Saturno, seu regente, se encontra com Sol e Mercúrio sem eu setor material. Excelente momento para dar bom uso aos bens materiais com muita consciência. Se houver excessos, busque doar, reciclar ou reutilizar. Também deve lapidar ideias, em especial de desmerecimento, buscando um estado de autovalorização plena e justa. Bom momento para buscar mais conhecimento sobre finanças e investimentos.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



A conjunção de Sol, Mercúrio e Saturno ocorre no seu signo (solar ou ascendente). Isso lhe traz grande consciência de si mesmo, sua energia e vibração pessoal. Está lapidando arestas sobre o que pensar de si mesmo, em como enxergar sua verdadeira essência para além da superfície. Busque agora vibrar na sua autoridade, fazendo escolhas conscientes e assumindo responsabilidade sobre si mesmo e seu processo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique