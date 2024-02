Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este momento lhe pede ação no plano material, mas que seja inovadora e mesmo ousada. Haverá grande foco em agir de maneira alternativa no trabalho, rotina e saúde, buscando novos rumos e uma visão ampla. Todavia, deve se acautelar também com os ímpetos e exageros. Busque ter a cabeça aberta para melhorar sua produtividade na vida.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Estímulo à ação

A quadratura entre Marte em Aquário e Júpiter em Touro traz para hoje um aumentado ímpeto de ação. Todavia, devemos ter cautela, já que também haverá o risco dos excessos e radicalismos. Somos chamados a inovar a partir de um senso de valor próprio e confiança, mas sem exageros. O bom aspecto de Marte com a Lua em Libra nos facilita um sentido de temperança emocional, facilitando o processo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique