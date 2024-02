Estímulo à ação

A quadratura entre Marte em Aquário e Júpiter em Touro traz para hoje um aumentado ímpeto de ação. Todavia, devemos ter cautela, já que também haverá o risco dos excessos e radicalismos. Somos chamados a inovar a partir de um senso de valor próprio e confiança, mas sem exageros. O bom aspecto de Marte com a Lua em Libra nos facilita um sentido de temperança emocional, facilitando o processo.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Marte, seu regente, recebe aspecto desafiador de Júpiter. Você é desafiado a agir mais, de forma inovadora e talvez em prol de outras pessoas, saindo de sua zona de conforto e usando seus muitos talentos, recursos e possibilidades. Mas cuidado para não exagerar, gastar recursos excessivos ou usar de arrogância ou intransigência. O momento é para se agir com coragem, inovação e foco no que pode melhorar.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O momento lhe desafia a sair de sua zona de conforto e buscar novas e melhores possibilidades em termos de trabalho, carreira e realização no mundo. Busque novidades, tecnologia, sustentabilidade e bons contatos. Mas evite atitudes arrogantes, autoritárias ou teimosas. Se bem usado, este trânsito lhe traz a oportunidade de agir e fazer crescer suas possibilidades financeiras, de valor próprio e autoestima.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Este momento lhe traz grande ímpeto de se arriscar, aventurar, buscar viagens, estudos e/ou fé com mais irreverência e clareza, Todavia, deve se acautelar para exageros na forma como age, nos gastos financeiros e nas próprias emoções. Busque se libertar de velhos apegos e formas antigas de crer e viver, para abrir as portas deste novo potencial que chega.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Este é um momento que fomenta muito suas energias mais profundas, lhe pedindo verdadeiras transformações. Todavia, busque um tanto de racionalidade para não forçar a barra nem tomar atitudes passionais ou exageradas. Questões ligadas a amizades, grupos e/ou vida coletiva podem lhe trazer emoções e raivas à tona, mas lembre-se de agir pontualmente naquilo que for necessário e com equilíbrio.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O momento lhe pede um tanto de ação nas relações, mas também um senso de realismo e paciência. Você deve agora aprender a estabelecer melhor seus limites perante os outros. Busque agir de forma inovadora, mas sem perder as estribeiras. Seu senso de valor próprio e autoridade lhe levam a buscar mais fidelidade a si mesmo e seus princípios, portanto pode haver possíveis embates, mas que lhe pedem resolução com equilíbrio.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Este momento lhe pede ação no plano material, mas que seja inovadora e mesmo ousada. Haverá grande foco em agir de maneira alternativa no trabalho, rotina e saúde, buscando novos rumos e uma visão ampla. Todavia, deve se acautelar também com os ímpetos e exageros. Busque ter a cabeça aberta para melhorar sua produtividade na vida.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O momento lhe traz um senso de ação mais apurado, coragem, ousadia e mesmo rebeldia. Está mais focado em fazer as coisas do seu jeito e há um forte estímulo emocional para isto. Todavia, cuidado com o exagero emocional na sua expressão. Também atenção a exageros com jogos de azar, assim como nos esportes, artes, romances e na lida com crianças no geral.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Marte, seu regente, recebe aspecto desafiador de Júpiter. Há um forte estímulo para que você busque maior individuação do meio familiar, de emoções antigas e/ou do passado. Busque agir profundamente, mas sem perder a racionalidade. Algumas relações e pessoas “de fora” podem lhe auxiliar neste sentido. Saia de sua zona de conforto e recicle velhos apegos, mas lembre-se de manter o equilíbrio para que corra tudo bem.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Júpiter, seu regente, recebe aspecto desafiador de Marte. Você está em busca de expansão material e seu campo mental funcionando intensamente para este propósito. Todavia, deve se acautelar para não ser agressivo ou exagerado na comunicação de seus propósitos. Momento propício para escolher a agir, mas deve manter o equilíbrio emocional no processo.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Este momento lhe traz grande ímpeto e coragem na lida com o mundo material. Todavia, deve evitar exageros, em especial de ordem financeira. Você é estimulado a ter mais coragem, acreditar em si mesmo e se valorizar mais. Isso lhe propicia escolhas e caminhos melhores. Mas uma imparcialidade e equilíbrio emocional serão chave para que haja sucesso.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O momento lhe traz maior senso de individualidade e ação. Este lado é muito mobilizado, em especial por questões e mudanças vindas do meio familiar, de heranças, do passado ou de questões emocionais. Seja como for, busque agir sendo fiel a si mesmo, mas evitando exageros no processo. Busque sua fé com harmonia para agir de forma inovadora e assertiva.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Júpiter, seu regente, recebe aspecto desafiador de Marte. Há um estímulo para a comunicação, troca com os semelhantes e interatividade. Todavia, será imprescindível reconhecer suas raivas e individualidade. Estas últimas estão sendo trabalhadas no seu subconsciente e lhe pedem integração. Mas evite comunicações agressivas, buscando equilíbrio, mas também assertividade junto ao outro.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique