Uma das promessas do pop, a cantora Olivia Rodrigo pode vir ao Brasil em 2024. Apesar de não haver nenhum anúncio oficial ou posicionamento da cantora, os fãs acreditam que ela trará sua turnê “Guts” no mês de outubro.

O boato começou a circular em setembro, quando ela anunciou as datas da tour, mas voltou a circular após um perfil chamado Pop_insider, conhecido por adiantar datas de shows, fazer uma publicação afirmando que Olivia Rodrigo vem para a América Latina.

“O anúncio da turnê ‘Guts na’ América Latina/Austrália era esperado para a semana passada, mas uma fonte do México me disse que eles adiaram o anúncio porque estavam conversando sobre o Rock in Rio.

Devemos ter anúncios nos próximos dias”, postou. Os fãs agora aguardam que a notícia venha em março.

Outra coisa que alimentou a esperança de que a jovem de 21 se apresente no Brasil veio de um story de Jada Walker, uma de suas dançarinas, após a apresentação de sábado (24/2). “Olivia Rodrigo é uma verdadeira ROCKSTAR e estou muito grata por poder embarcar nessa com você. O MUNDO NÃO ESTÁ PRONTO!”, escreveu.

De acordo com a teoria dos fãs, seriam quatro apresentações. A primeira no dia 17/10, em Belo Horizonte, 18/10 no Rio de Janeiro e 19/10 e 20/10 em São Paulo. Olivia Rodrigo lançou seu segundo álbum, ‘Guts’, em 2023. Ela despontou em 2021, com o disco ‘Sour’, quando tinha apenas 18 anos.

A cantora estreou sua nova turnê na última sexta-feira (23/2), na Califórnia, nos Estados Unidos. O jornal The New York Times elogiou a performance no palco, dizendo que levou suas músicas à perfeição. “Ao longo de uma hora e meia, Rodrigo rugiu e implorou alternadamente, pisoteou e desabou. Ela liderou uma multidão reverente de 11 mil pessoas – um salto considerável em relação aos teatros em que tocou em sua primeira turnê – em canções que pareciam religiosas e estridentes, mas nunca turbulentas”, diz o artigo.