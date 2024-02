No intuito de divulgar o legado e difundir o pensamento de Lélia Gonzalez (1935-1994), intelectual e ativista pelos direitos das mulheres negras, a Fundação Banco do Brasil lançou nesta quinta-feira (22/2) o Projeto Memória – Lélia Gonzalez: Caminhos e Reflexões Antirracistas e Antissexistas.

Até junho de 2025, exposições, palestras, oficinas e atividades educativas sobre a vida e obra da ativista serão realizadas no circuito do CCBB (Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo) e em instituições culturais ligadas ao Banco do Brasil. A programação terá início em Salvador e chegará a Belo Horizonte em junho do ano que vem.

Em 2015, o Projeto Memória já havia homenageado Lélia Gonzalez. Na época, 20 réplicas da exposição fotográfica “Lélia Gonzalez: o feminismo negro no palco da história”, realizada pela Fundação Banco do Brasil, ocupou o salão de entrada dos CCBBs e foram disponibilizadas para movimentos negros, universidades e bibliotecas para que a mostra fosse montada nesses locais.

As instituições também receberam quatro mil kits contendo fotolivro biográfico de Lélia e DVD do documentário sobre a ativista. Outros quatro mil kits pedagógicos com dois almanaques históricos foram entregues para escolas brasileiras.

No ano seguinte, o projeto ficou em suspenso. O programa, que já homenageou, entre outros, Carlos Drummond de Andrade, João Cândido (líder da Revolta da Chibata) e Marechal Rondon, volta neste 2024 com o intuito de promover estratégias de reflexão e conscientização sobre o racismo e o sexismo na sociedade brasileira.

“(Lélia Gonzalez) abriu mão da sua vida pessoal para lutar pelo povo negro”, disse o economista Rubens Rufino, único filho de Lélia. “E isso ocorreu no momento muito crítico da política brasileira, nos anos mais duros da ditadura. Então, essa atitude dela é a coisa que ficou mais marcante para mim”.

Doméstica, babá e filósofa

Natural de Belo Horizonte, Lélia se mudou para o Rio de Janeiro aos 8 anos com a família. Ainda na infância, começou a trabalhar como empregada doméstica e babá.

Formou-se em história e geografia e, posteriormente, em filosofia. Foi professora na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Gama Filho, e publicou seu primeiro livro, “Lugar de negro” (em parceria com Carlos Hasenbalg), em 1982.

Lélia também fundou o Movimento Negro Unificado (MNU) para se posicionar contra a democracia racial, reivindicar o fim da violência e da discriminação racial e exigir políticas públicas em benefício da comunidade afro-brasileira.

Outra questão cara para ela foi o sexismo, responsável por silenciar muitas mulheres. Esse posicionamento a transformou numa espécie de ícone do feminismo brasileiro.

Angela Davis

A filósofa mineira rompeu fronteiras. Em passagem pelo Brasil em 2019, a filósofa norte-americana e ativista pelos direitos dos negros, Angela Davis, disse que “os brasileiros deveriam ler mais Lélia Gonzalez”.

Lélia morreu em 10 de julho de 1994, aos 59 anos, em decorrência de problemas cardiovasculares. Suas obras foram publicadas por diferentes editoras e não são difíceis de serem encontradas nas livrarias. O Instituto Memorial Lélia Gonzalez, administrado pela família da ativista, mantém vivo o legado dela.

“A gente observa os indicadores sociais, que mostram que o número de óbitos da população negra, sobretudo jovem, é gritante. Dentro dessa visão estrutural do preconceito racial – e também sexista –, entendemos a Lélia Gonzalez como chave fundamental para promover um letramento racial”, afirmou o presidente da Fundação Banco do Brasil, Kleytton Morais.

Para ele, “há uma camada de profunda ignorância na sociedade brasileira”. E completa: “Por isso, o Projeto Memória se propõe a contribuir nesse debate. Acreditamos no processo educacional, que a educação liberta. E, para isso, precisamos de uma ferramenta de disseminação do pensamento.”